Відомо, що Владімір Путін зараз планує мобілізувати понад 300 тисяч людей на війну проти України, але поки невідомо, який ресурс він залучатиме. Це можуть бути в'язні, мігранти або контрактники. Письменник та публіцист Ростислав Мурзагулов розповів 24 Каналу, що насправді Кремль немає звідки брати так багато людей.

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У Росії проблеми із мобілізацією

Ростислав Мурзагулов поділився історією одного росіянина, який не підтримував Путіна та агресію проти України. Часто висловлювався проти, але Кремль змусив його піти на війну, погрожуючи мобілізувати його дружину медика, якщо той не підпише контракт.

Вони (росіяни – 24 Канал) чіпляються за кожного такими підлими методами, щоб відправити на війну. Інша справа, який з нього буде там військовий, якщо його змусили шантажем,

– сказав публіцист.

Також окупанти по всьому світу шукають людей, залишаючи оголошення, аби набрати необхідну кількість солдатів для ведення війни проти України. Проте Кремль вкотре вдається до обману. Росіяни в оголошеннях пишуть, що їм потрібні найманці для того, щоб вони працювали кухарями та водіями.

Коли хтось і погоджується на це, то, звісно, їх одразу відправляють виконувати бойові завдання на передову.

Росіянам доводиться викручуватись різними способами, щоб хоча б компенсувати ту кількість солдатів, яку ЗСУ знищують щомісяця. Це приблизно 30 тисяч людей,

– зауважив Ростислав Мурзагулов.

Публіцист підкреслив, якщо Путіну й вдасться мобілізувати всі ресурси для війни проти України, то це не означає, що окупанти зможуть зробити із всіх цих людей боєздатну армію. Крім того, Кремлю бракуватиме професійних офіцерів, щоб командувати, адже їх має бути десятки тисяч.

Вони мають бути освічені, добре підготовлені, із військовим досвідом, а таких у Росії в природі не існує. Все тому, що ті, хто і був, вже знищені,

– додав він.

До слова, Кремль планує мобілізувати тисячі росіян, хоча офіційно йдеться про строкову службу. Ймовірно, більшість новобранців опиняться на фронті. Така масштабна мобілізація може бути спробою компенсувати втрати російської армії та свідчить про наміри продовжувати війну.