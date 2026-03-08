Ведущая 24 Канала София Назаренко рассказала, что приезд в Киев – это важный сигнал, ведь это вообще второй визит новоиспеченного премьера страны, первый был в Брюссель. Таким образом Йеттен демонстрирует, что поддержка Украины со стороны Нидерландов в приоритете, новое правительство будет продолжать эту линию.

Какую помощь Нидерланды предоставят Украине?

Украинский и нидерландский лидеры говорили о совместном производстве оружия, потребности Украины, виды помощи для нашего государства: финансовую, энергетическую, военную. Премьер Нидерландов отметил на том, что эта зима была для украинцев чрезвычайно сложной из-за постоянных российских атак по энергетической инфраструктуре.

Именно поэтому поддержка в этой сфере будет оставаться ключевым элементом нашей политики. Мы предоставили 1,5 миллиарда евро на закупку газа, ремонт энергетических объектов. Мы будем продолжать определять, где еще можем помочь. Будем дальше пытаться мобилизовать другие страны, в том числе и за пределами ЕС, чтобы поддержать Украину,

– заверил Йеттен.

Нидерланды играют активную роль и в предоставлении военной помощи нашему государству. Эта страна приобщена к инициативе PURL, благодаря которой европейцы покупают для украинской армии американское оружие. Последний пакет помощи на сумму более 750 миллионов евро будет направлен на закупки оборудования для истребителей F-16 и обеспечение производства БпЛА.

Зеленский отметил, что совместно с Йеттеном подготовил соответствующее заявление и подписал его. На практике это будет означать наличие инвестиций, лицензии, в документе закрепили объемы производства дронов. Украинский президент передал европейскому политику запрос от военных ВСУ, который заключается в обеспечении радаров, поскольку именно Нидерланды являются ведущим их производителем.

Планы России на фронте, успехи ВСУ на Юге

Во время общения со СМИ Зеленский раскрыл планы врага на весенне-летний период. По его словам, главная цель на фронте у противника неизменна – оккупация Донетчины.

Планы России не изменились, они были отсрочены из-за ее неспособности сделать это теми средствами и силами, которые у нее сегодня есть, и в результате действий наших Сил обороны,

– озвучил президент Украины.

Он отметил, что российские войска рассматривали сценарий наступления и на южном направлении страны (Запорожская область, часть Днепропетровской). СОУ там осуществляют военные операции, наступательные действия, им удается освободить территории, уже восстановлен контроль над 400 – 435 квадратными километрами на Юге. Количество зон, которые сейчас контролирует Украина, постепенно увеличивается.

Киев поддержит страны Персидского залива

Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Зеленский отметил, что наше государство может помочь странам Персидского залива и уже начало делать определенные шаги.

Страны региона и США обратились к Украине за поддержкой. Мы предоставим им необходимые средства, экспертизу, опыт наших военных для защиты от "Шахедов", крылатых ракет,

– сообщил Зеленский.

Первая группа украинских специалистов 9 марта уже отправится обучать страны Персидского залива сбивать иранские дроны-камикадзе. Украинский лидер подчеркнул, что наше государство заинтересовано передать им то оружие, которого им не хватает, в обмен на те средства, которые сегодня нужны Украине.

Во время встречи лидеров поднимался и вопрос необходимости давить дальше на Россию. Ведь ЕС до сих пор не принял 20 санкционный пакет. Отдельно обсуждалось и членство Украины в Евросоюзе. Премьер-министр Нидерландов заявил, что в ближайшее время партнеры намерены пообщаться на тему реалистичных условий для этого. Он добавил, что поражен тем тем темпом реформ, который внедряет наше государство даже несмотря на войну.

