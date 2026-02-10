Какую помощь оказывают Нидерланды Украине?

В частности общий объем поддержки, осуществляемой через Фонд, возрастет до 100 миллионов евро, о чем сообщили в Минэнерго.

Читайте также Укрепление украинской устойчивости: государство-союзник предоставило новую энергетическую помощь

Как отметили в ведомстве, 35 миллионов евро нового взноса страна-союзница направляет на установку систем СЭС на крышах зданий через инициативу "Луч надежды". С помощью проекта хотят обеспечить питание объектов критической инфраструктуры, в частности больниц. Цель – чтобы эти заведения получали света даже в условиях аварийных отключений централизованного электроснабжения после массированных атак врага.

Мы благодарим Нидерланды за непоколебимую поддержку украинской энергетики,

– сказал первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмыгаль.

Важно! На сегодня общий объем подписанных взносов международных партнеров в Фонд поддержки энергетики составляет более 1,8 миллиарда евро, однако из-за российских атак потребности Украины постоянно растут.

Напомним, что Нидерланды активно помогают Украине. Например, об очередном пакете помощи рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в январе.

Она поблагодарила Нидерланды за объявление дополнительной помощи в 23 миллиона евро – в поддержку энергетического сектора Украины. Как отметила Свириденко, деньги направят:

на финансирование закупки газа;

срочный ремонт электростанций;

поставки критически важного энергетического оборудования от нидерландских компаний, в частности генераторов и кабелей.

Обратите внимание! С учетом этого взноса общий объем поддержки энергетики Украины от Нидерландов в 2026 году составит 133 миллиона евро.

Какую еще помощь оказывали Нидерланды?