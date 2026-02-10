Какова ситуация со светом 10 февраля?
Детали сообщили в Укрэнерго. Потребление электроэнергии пока демонстрирует тенденцию к росту.
Российские военные продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В результате артиллерийских обстрелов и дроновых ударов – на утро 10 февраля есть новые обесточивания в Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.
Аварийно-восстановительные работы уже продолжаются там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать потребителей.
Кроме того, потребление электроэнергии по стране демонстрирует тенденцию к росту. Во вторник, по состоянию на 9:30, его уровень был на 9,3% выше, чем в это время предыдущего дня.
Причина – снижение температуры во всех регионах Украины, а также меньший, чем в предыдущие сутки, объем примененных мер ограничения в отдельных областях,
– объяснили в Укрэнерго.
Итак, необходимость в экономном энергопотреблении сохраняется. Украинцев призывают максимально ограничить пользование мощными электроприборами. По возможности, перенести энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00.
Обратите внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следить за сообщениями можно на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго).
Станет ли лучше после морозов?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил, что враг поэтапно расшатывал украинскую энергосистему, что в конце концов сказалось на возможностях энергетиков ее восстанавливать. Цель россиян – каскадная авария и полный блэкаут.
Он также добавил, что с наступлением весны производство электроэнергии солнечными электростанциями возрастет, однако оно не способно покрыть утренние и вечерние пики потребления.
В то же время, по мнению исполнительного директора Ассоциации "Энерегоэффективные города Украины" Святослава Павлюка, ограничения потребления электроэнергии будут действовать и летом.