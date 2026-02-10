Какова ситуация со светом 10 февраля?

Детали сообщили в Укрэнерго. Потребление электроэнергии пока демонстрирует тенденцию к росту.

Российские военные продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В результате артиллерийских обстрелов и дроновых ударов – на утро 10 февраля есть новые обесточивания в Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

Аварийно-восстановительные работы уже продолжаются там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать потребителей.

Кроме того, потребление электроэнергии по стране демонстрирует тенденцию к росту. Во вторник, по состоянию на 9:30, его уровень был на 9,3% выше, чем в это время предыдущего дня.

Причина – снижение температуры во всех регионах Украины, а также меньший, чем в предыдущие сутки, объем примененных мер ограничения в отдельных областях,

– объяснили в Укрэнерго.

Итак, необходимость в экономном энергопотреблении сохраняется. Украинцев призывают максимально ограничить пользование мощными электроприборами. По возможности, перенести энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00.

Обратите внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следить за сообщениями можно на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго).

Станет ли лучше после морозов?