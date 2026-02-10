Яка ситуація зі світлом 10 лютого?

Деталі повідомили в Укренерго. Споживання електроенергії наразі демонструє тенденцію до зростання.

Дивіться також Захід під ударом, Київ – у темряві: що з енергосистемою України після останніх обстрілів Росії

Російські військові продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. Унаслідок артилерійських обстрілів і дронових ударів – на ранок 10 лютого є нові знеструмлення на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Одещині.

Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше заживити споживачів.

Окрім того, споживання електроенергії по країні демонструє тенденцію до зростання. У вівторок, станом на 9:30, його рівень був на 9,3% вищим, аніж в цей час попереднього дня.

Причина – зниження температури у всіх регіонах України, а також менший, ніж попередньої доби, обсяг застосованих заходів обмеження в окремих областях,

– пояснили в Укренерго.

Отже, необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається. Українців закликають максимально обмежити користування потужними електроприладами. За можливості, перенести енергомісткі процеси на нічні години – після 23:00.

Зауважте! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежити за повідомленнями можна на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

Чи стане краще після морозів?