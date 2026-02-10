Яка ситуація зі світлом 10 лютого?
Деталі повідомили в Укренерго. Споживання електроенергії наразі демонструє тенденцію до зростання.
Російські військові продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. Унаслідок артилерійських обстрілів і дронових ударів – на ранок 10 лютого є нові знеструмлення на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Одещині.
Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше заживити споживачів.
Окрім того, споживання електроенергії по країні демонструє тенденцію до зростання. У вівторок, станом на 9:30, його рівень був на 9,3% вищим, аніж в цей час попереднього дня.
Причина – зниження температури у всіх регіонах України, а також менший, ніж попередньої доби, обсяг застосованих заходів обмеження в окремих областях,
– пояснили в Укренерго.
Отже, необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається. Українців закликають максимально обмежити користування потужними електроприладами. За можливості, перенести енергомісткі процеси на нічні години – після 23:00.
Зауважте! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежити за повідомленнями можна на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).
Чи стане краще після морозів?
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив, що ворог поетапно розхитував українську енергосистему, що зрештою позначилося на спроможностях енергетиків її відновлювати. Мета росіян – каскадна аварія та повний блекаут.
Він також додав, що з настанням весни виробництво електроенергії сонячними електростанціями зросте, однак воно не здатне покрити ранкові та вечірні піки споживання.
Водночас, на думку виконавчого директора Асоціації "Енерегоефективні міста України" Святослава Павлюка, обмеження споживання електроенергії діятимуть і влітку.