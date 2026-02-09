Чи можливе відновлення енергосистеми?

Росія намагається спричинити каскадну аварію в енергосистемі України й повний блекаут. Аби досягти своєї мети, ворог прагне дестабілізувати роботу атомних електростанцій. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з питань енергетики Юрій Корольчук.

На думку експерта, росіяни поетапно розхитували енергосистему України, що зрештою позначилося на спроможностях енергетиків її відновлювати.

Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних стратегій Фактично енергосистема України втратила здатність регенеруватися, тобто відновлюватися. Питання вже навіть не в обладнанні, його можна дістати, а в тому, що потрібно будувати нове. Але для цього потрібен час – роки, потрібні гроші. Крім того, триває війна, а тому удари продовжуватимуться.

Експерт говорить, що з настанням весни зросте виробництво електроенергії сонячними електростанціями, проте воно не зможе покрити ранкові та вечірні піки споживання.

Останні удари Росії по високовольтних підстанціях "Західноукраїнська", а також Добротвірській та Бурштинській ТЕС спрямовані на перешкоджання балансуванню енергосистеми. Ці теплоелектростанції відіграють у цьому ключову роль завдяки високій маневровості, тобто спроможності швидко набирати або скидати навантаження.

Ураження підстанції "Західноукраїнська" позначилося на видачі електроенергії з Хмельницької та Рівненської АЕС, тому їхні блоки вимушено розвантажили. Також це ускладнило імпорт та отримання аварійної допомоги з країн ЄС.

Що відомо про ситуацію в енергосистемі України?