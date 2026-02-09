Возможно ли восстановление энергосистемы?
Россия пытается вызвать каскадную аварию в энергосистеме Украины и полный блэкаут. Чтобы достичь своей цели, враг стремится дестабилизировать работу атомных электростанций. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.
По мнению эксперта, россияне поэтапно расшатывали энергосистему Украины, что в конце концов сказалось на возможностях энергетиков ее восстанавливать.
Фактически энергосистема Украины потеряла способность регенерироваться, то есть восстанавливаться. Вопрос уже даже не в оборудовании, его можно достать, а в том, что нужно строить новое. Но для этого нужно время – годы, нужны деньги. Кроме того, продолжается война, а потому удары будут продолжаться.
Эксперт говорит, что с наступлением весны возрастет производство электроэнергии солнечными электростанциями, однако оно не сможет покрыть утренние и вечерние пики потребления.
Последние удары России по высоковольтным подстанциям "Западноукраинская", а также Добротворской и Бурштынской ТЭС направлены на препятствование балансировке энергосистемы. Эти теплоэлектростанции играют в этом ключевую роль благодаря высокой маневренности, то есть способности быстро набирать или сбрасывать нагрузку.
Поражение подстанции "Западноукраинская" сказалось на выдаче электроэнергии с Хмельницкой и Ровенской АЭС, поэтому их блоки вынужденно разгрузили. Также это усложнило импорт и получение аварийной помощи из стран ЕС.
Что известно о ситуации в энергосистеме Украины?
По данным Министерства энергетики, по состоянию на 9 февраля по всей стране действуют графики почасовых отключений света, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
В некоторых областях вынужденно применяют аварийные отключения света. Обесточиваний из-за последствий боевых действий и обстрелов подверглись Сумская, Днепропетровская и Харьковская области.
В результате атаки в ночь на 7 февраля Украина потеряла значительную часть доступной электроэнергии. Поэтому система работает с максимальными ограничениями. Самой сложной является ситуация в Киеве. Энергетики круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения.
В конце января в Украине произошла каскадная авария, которая привела к отключению от энергоснабжения части потребителей. Сработали автоматические защиты на подстанциях, поэтому блоки атомных электростанций вынужденно разгрузили.