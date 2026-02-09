Возможно ли восстановление энергосистемы?

Россия пытается вызвать каскадную аварию в энергосистеме Украины и полный блэкаут. Чтобы достичь своей цели, враг стремится дестабилизировать работу атомных электростанций. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

По мнению эксперта, россияне поэтапно расшатывали энергосистему Украины, что в конце концов сказалось на возможностях энергетиков ее восстанавливать.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий Фактически энергосистема Украины потеряла способность регенерироваться, то есть восстанавливаться. Вопрос уже даже не в оборудовании, его можно достать, а в том, что нужно строить новое. Но для этого нужно время – годы, нужны деньги. Кроме того, продолжается война, а потому удары будут продолжаться.

Эксперт говорит, что с наступлением весны возрастет производство электроэнергии солнечными электростанциями, однако оно не сможет покрыть утренние и вечерние пики потребления.

Последние удары России по высоковольтным подстанциям "Западноукраинская", а также Добротворской и Бурштынской ТЭС направлены на препятствование балансировке энергосистемы. Эти теплоэлектростанции играют в этом ключевую роль благодаря высокой маневренности, то есть способности быстро набирать или сбрасывать нагрузку.

Поражение подстанции "Западноукраинская" сказалось на выдаче электроэнергии с Хмельницкой и Ровенской АЭС, поэтому их блоки вынужденно разгрузили. Также это усложнило импорт и получение аварийной помощи из стран ЕС.

Что известно о ситуации в энергосистеме Украины?