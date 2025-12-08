Откуда возьмут деньги для Украины?

Эти средства удалось привлечь на поддержку Украины, поскольку некоторые министерства Нидерландов не успевают потратить предусмотренный для них бюджет на этот год, передает 24 Канал со ссылкой на NOS.

Финансирование обеспечат:

за счет Фонда бюджета на оборонное оборудование – 500 миллионов евро;

и бюджета Министерства иностранных дел – еще 200 миллионов евро.

Расходы на оборонное оборудование оказались ниже благодаря благоприятному курсу доллара, что позволило сэкономить и предоставить средства Украине.

Однако деньги нашли в последний момент, поэтому, чтобы Киев их получил, Палате представителей необходимо срочно утвердить эти расходы.

Почему это решение неожиданное?

Нидерланды, которые ежегодно выделяют Украине примерно 3,5 миллиарда евро на военную помощь, в этом году уже потратили 2 миллиарда из бюджета на 2026 год. Поэтому в следующем году могла возникнуть финансовая пауза в поддержке Киева.

Премьер-министр Дик Схооф, который собирается в отставку, не хотел сейчас принимать решение о пополнении фонда Украины и предлагал отложить его до весны.

Однако политический альянс "Зеленые левые – Партия труда" выступил с предложением уже сейчас дополнительно выделить 2 миллиарда евро на следующий год. Большинство в Палате представителей поддержало этот план.

В итоге в рамках действующего бюджета нашли 700 миллионов.

Остальное необходимое финансирование пообещали найти в начале следующего года определиться.

Впрочем, министры предупредили, что найти необходимые средства будет непросто.

Финансовая реальность такова, что в следующем году мы столкнемся с ограничениями, – отметили министры в письме к парламенту.

Важно! С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Нидерланды предоставили Украине уже 13,5 миллиарда евро военной поддержки и примерно 3,5 миллиарда евро на гражданские нужды. А недавно выделили 250 миллионов из этой суммы на закупки американского оружия для ВСУ в рамках инициативы PURL, сообщили в Минобороны страны.

