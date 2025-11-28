Согласно новому плану правительства, уже в 2027 году при условии установления мира, украинцы в Нидерландах получат новый специальный статус, сообщает 24 Канал со ссылкой на NOS. Он направлен на возвращение беженцев в Украину.

Какие изменения для беженцев готовятся в Нидерландах?

В предложении Министерства по делам беженцев и миграции говорится, что трудоустроенные украинцы уже должны платить за аренду жилья и самостоятельно оплачивать страховые взносы и медицинское страхование. А вот те украинцы, не имеющие работы, должны подать заявку на получение помощи.

Таким образом страна пытается снизить расходы на прием беженцев и предотвратить подачу заявок на получение статуса проживания в IND после окончания программы временной защиты. Сейчас из 120 000 украинцев, проживающих в Нидерландах, более 60% имеют работу.

Поэтому уже в этом году убежище для беженцев из Украины не будет автоматически бесплатным – люди, имеющие доход, будут платить за муниципальное жилье взносы, что составят несколько сотен евро. Такие меры нужны по нескольким причинам. Прежде всего, беженцев в стране много, и IND – Служба иммиграции и натурализации – не может обрабатывать еще больше заявлений о предоставлении убежища.

Кроме того, уже с 2027 года страна не будет резервировать средства на прием украинцев. И Кабинет министров Нидерландов еще должен обсудить вопрос взносов с муниципалитетами страны, которые должны выплачивать помощь и предоставлять беженцам жилье.

Впрочем, уже сейчас муниципалитеты не могут обеспечить жилье для всех украинцев, а места приема переполнены.

