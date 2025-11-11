Благодаря усиленным проверкам, что были введены в последнее время, удалось остановить на границе около 500 человек – и это больше, чем произошло бы в случае обычных процедур, сообщает 24 Канал со ссылкой на NOS.

Интересно Никаких дронов: в Польше вводят временный запрет перед важной датой

Почему Нидерланды продолжат усиленные проверки на границе?

Исполняющий обязанности министра по делам миграции и убежища Ван Вель отметил, что из-за рисков, связанные с усиленными проверками на границе, нелегальные мигранты с гораздо большей вероятностью поедут в другую страну. Кроме того, он убежден, что усиленный контроль следует оставить в силе по крайней мере до принятия Европейского миграционного пакта.

Нидерланды продолжают пограничный контроль из-за "усиления угрозы общественному порядку" из-за давления на системы предоставления убежища, пишет TTW.

Мы надеемся, что благодаря этому мы достигнем более эффективных процедур на внешних границах, и это должно позволить нам оставить пограничный контроль в прошлом,

– заявил Ван Вель.

Нидерландские власти ввели усиленный пограничный контроль еще в конце 2024 года – и тогда это было временной мерой. Но в ноябре 2025 года в Статистическом управлении Нидерландов отчитались, что только за последние 9 месяцев в страну было подано на 33% меньше заявлений о предоставлении убежища.

Какие еще новости из-за рубежа нужно знать?