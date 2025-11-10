День независимости Польши приходится на 11 ноября – и для того, чтобы все празднования прошли максимально безопасно, местная полиция временно вводит запрет на полеты дронов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Варшавы.

Почему в Польше запрещают полеты дронов?

Запрет на полеты беспилотников вводят по случаю празднования Дня независимости Польши. Таким образом полиция планирует обезопасить собрания по случаю праздника.

В связи с необходимостью обеспечения безопасности собраний, связанных с празднованием Дня независимости 11 ноября, главное управление полиции Варшавы, по согласованию со Службой государственной охраны, вводит ограничения на полеты беспилотных летательных аппаратов над Варшавой,

– написали в полиции Варшавы.

Запрет будет действовать с 07:00 до 23:00 – а на операторов дронов, нарушающих установленное правило, могут ожидать достаточно суровые последствия. В частности, наказание может достичь лишения свободы до 5 лет.

Во время Дня независимости в Варшаве пройдет несколько масштабных мероприятий, крупнейшим из которых, безусловно, является Марш независимости.

Что еще следует знать о праздновании Дня независимости в Польше?