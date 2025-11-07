Переезд в другую страну – это непростое решение, которое нужно принимать с учетом многих нюансов. И украинка Анастасия убеждена, что многих людей несколько недостатков жизни в Австрии заставят задуматься, стоит ли переезжать в эту страну вообще, сообщает 24 Канал со ссылкой на anastasia.talk.
Интересно Россиян в Европе станет меньше: ЕС готовит новые визовые правила
Какие есть основные недостатки в Австрии?
Первый большой недостаток в Австрии – это банковская система.
Задержка платежей, глюки мобильных приложений, блокировка карточек просто так,
– поделилась впечатлениями украинка.
Надоела бюрократическая система зарубежных банков? Мучительный процесс отправки средств с десятками бумажек и долгий срок их поступления. Воспользуйтесь приложением TransferGo, с которым денежные переводы простые, быстрые, а главное – безопасные!
Кроме того, очень часто приходится стоять в очередях в банке, а перевода средств с украинского банка на австрийский приходится ждать 5 – 6 дней.
Украинка рассказала о жизни в Австрии: смотрите видео
Второй момент, к которому стоит быть готовыми после переезда – это бюрократия.
На каждый документ нужна справка, чтобы сделать справку, нужно иметь другую справку. Но без первой справки ты не можешь сделать другие, и это замкнутый круг,
– пожаловалась украинка.
Третий неожиданный недостаток – это парковки. Многие австрийцы имеют машины, а вот найти место для их парковки в городе не так уж и просто. Паркинги под жилыми комплексами слишком маленькие – и там обычно помещаются машины около половины жителей. Остальным приходится искать место в другом месте.
Какие еще новости об украинцах за рубежом стоит знать?
Украинка раскрыла самые большие минусы жизни в Словении – в частности, вспомнила она о невкусной еде и не очень удобный график работы большинства магазинов.
Между тем украинка, что переехала в Албанию, рассказала, во сколько обходятся покупки на рынке в этой стране – и цены могут приятно удивить.