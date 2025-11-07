Переезд в другую страну – это непростое решение, которое нужно принимать с учетом многих нюансов. И украинка Анастасия убеждена, что многих людей несколько недостатков жизни в Австрии заставят задуматься, стоит ли переезжать в эту страну вообще, сообщает 24 Канал со ссылкой на anastasia.talk.

Какие есть основные недостатки в Австрии?

Первый большой недостаток в Австрии – это банковская система.

Задержка платежей, глюки мобильных приложений, блокировка карточек просто так,

– поделилась впечатлениями украинка.

Кроме того, очень часто приходится стоять в очередях в банке, а перевода средств с украинского банка на австрийский приходится ждать 5 – 6 дней.

Второй момент, к которому стоит быть готовыми после переезда – это бюрократия.

На каждый документ нужна справка, чтобы сделать справку, нужно иметь другую справку. Но без первой справки ты не можешь сделать другие, и это замкнутый круг,

– пожаловалась украинка.

Третий неожиданный недостаток – это парковки. Многие австрийцы имеют машины, а вот найти место для их парковки в городе не так уж и просто. Паркинги под жилыми комплексами слишком маленькие – и там обычно помещаются машины около половины жителей. Остальным приходится искать место в другом месте.

