После переезда в другую страну украинцам нужно адаптироваться к новым обычаям, законам и менталитету, а также другому языку. И некоторые вещи могут казаться непривычными даже спустя годы после переезда, сообщает 24 Канал со ссылкой на unistama_177.
Какие есть недостатки жизни в Словении?
Первый недостаток, с которым столкнулась украинка в другой стране – это необычный график работы магазинов. В будние дни они закрываются в 20:00 или в 21:00, а в воскресенье часто не работают вообще.
Я, как человек, который учится во вторую смену, а еще и по субботам, совсем не могу это принять,
– поделилась блогерша.
Еще один минус, с которым столкнулась девушка – это невкусная еда, которая к тому же дорого стоит. Она поделилась, что в Словении нужно выбирать – или дешево, или вкусно.
Украинка рассказала о недостатках жизни в Словении: смотрите видео
Кроме того, не хватает блогерше и украинской медицины – она считает, что проще вернуться в Украину и полечиться, чем делать это в Словении.
Имею очень много опыта, где врачи не оказывали качественной помощи,
– добавила она.
Немало стоит в Словении и проезд – за поездку на 15 минут придется отдать около 100 гривен. А самый важный минус страны для блогера – в стране нет сырного попкорна.
