Після переїзду до іншої країни українцям потрібно адаптуватися до нових звичаїв, законів та менталітету, а також іншої мови. І деякі речі можуть видаватися незвичними навіть через роки після переїзду, повідомляє 24 Канал з посиланням на unistama_177.

Цікаво Туристам варто бути обережними: у цій країні Європи найбільше кишенькових крадіжок

Які є недоліки життя у Словенії?

Перший недолік, з яким зіштовхнулася українка в іншій країні – це незвичний графік роботи магазинів. У будні дні вони зачиняються о 20:00 чи о 21:00, а в неділю часто не працюють взагалі.

Я, як людина, яка навчається в другу зміну, а ще й суботами, зовсім не можу це прийняти,

– поділилася блогерка.

Ще один мінус, з яким зіштовхнулася дівчина – це несмачна їжа, яка до того ж дорого коштує. Вона поділилася, що у Словенії потрібно обирати – або дешево, або смачно.

Українка розповіла про недоліки життя у Словенії: дивіться відео

Окрім того, не вистачає блогерці й української медицини – вона вважає, що простіше повернутися до України та полікуватися, ніж робити це у Словенії.

Маю дуже багато досвіду, де лікарі не надавали якісної допомоги,

– додала вона.

Немало коштує у Словенії й проїзд – за поїздку на 15 хвилин доведеться віддати близько 100 гривень. А найважливіший мінус країни для блогерки – у країні немає сирного попкорну.

Що ще про українців за кордоном варто знати?