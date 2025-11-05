В багатьох популярних туристичних місцях туристам варто бути обачними, аби не стати жертвами вуличних крадіїв, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Втім, є одна країна, де за гаманцем та телефоном слід стежити особливо уважно.

Цікаво У Барселоні туристам забороняють ходити пабами: за ігнорування – солідний штраф

В якій країні найбільше кишенькових крадіжок?

У популярних серед туристів районах мандрівникам завжди слід бути обережними щодо своїх речей. Особливо це стосується таких місць, як вокзали, метро, вестибюлі готелів чи навіть певні вулиці. І одна британська компанія зі страхування подорожей заявила, що найбільш мандрівники ризикують, коли відвідують одну дуже популярну країну.

Щороку її відвідують мільйони туристів – і чимало з них навіть не підозрюють про небезпеку кишенькових злодіїв, аж поки не стане надто пізно.

Виявляється, саме Італія – це країна, де туристів найчастіше розлучають з їхніми речами. А знаменитий римський фонтан Треві відзначили як особливо небезпечне місце щодо кишенькових крадіїв. Біля фонтану щодня збираються натовпи туристів – і серед великої кількості людей легко не помітити, як чужа рука прослизає в сумку з гаманцем та іншими цінними речами. І враховуючи те, що пам'ятка переповнена практично цілий рік, біля неї варто бути обережними не лише в сезон.



У Італії варто остерігатися кишенькових крадіжок / Фото Pexels

До речі, щороку у води фонтану відвідувачі кидають близько одного мільйона євро, пише Euronews.

Наступною після Італії за кількістю кишенькових крадіжок зазначають Францію, зокрема столицю країни Париж. Понад 800 людей у відгуках Google на Ейфелеву вежу зазначають кишенькових злодіїв як велику проблему.

Що ще потрібно знати туристам?