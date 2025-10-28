Проживання в готелі під час відпустки може видаватися невеликою розкішшю – втім, є один предмет у номері, якого варто остерігатися навіть у готелях найвищого класу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Яку річ в готелі використовувати не варто?

Виявляється, готельний фен може бути найбруднішим предметом в усьому номері та розповсюджувати чимало мікробів. І навіть експерти з відновлення волосся зазначають, що використання готельних фенів може призвести до погіршення стану шкіри голови та волосся.

Це може здатися драматичним, але багато готельних фенів далеко не гігієнічні. Ними користуються сотні людей, часто без належного очищення,

– поділився доктор Цінік.

Так само як чимало людей не поділилися б своєю щіткою для волосся з незнайомцем, так само варто остерігатися й використання спільного фена. Готельні фени дуже часто містять всередині бактерії та грибки – а деякі дослідження показують, що бруду на них часто більше, ніж на сидіннях унітазів чи пультах дистанційного керування.

Фени зазвичай зберігають у ванних кімнатах – і тепло та волога створюють просто ідеальне середовище для розмноження різноманітних мікроорганізмів. Тож коли мікроби контактують зі шкірою голови, це може призвести до подразнення, лупи, а в більш серйозних випадках – навіть до інфекції.

Тож чимало експертів радять брати свій фен з собою, або ж придбати невеликий фен дорожнього розміру, аби не брати з собою багато багажу.

Але є й ще кілька брудних речей у готелях, пише Travel+Leisure. Ось яких потрібно остерігатися:

Декоративні подушки . Їх чистять зовсім не так часто, як може видатися, тож краще не складати на них чисту голову та не використовувати такі подушки для сну.

. Їх чистять зовсім не так часто, як може видатися, тож краще не складати на них чисту голову та не використовувати такі подушки для сну. Барний посуд. Усі склянки та тарілки, що ховаються у шухлядах, можуть мати на собі шар пилу та мікробів. Якщо попередні гості їх не використовували, готельні покоївки могли не чистити їх взагалі.

Що ще потрібно знати туристам?