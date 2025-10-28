Проживание в отеле во время отпуска может казаться небольшой роскошью – впрочем, есть один предмет в номере, которого стоит остерегаться даже в отелях самого высокого класса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Какую вещь в отеле использовать не стоит?
Оказывается, гостиничный фен может быть самым грязным предметом во всем номере и распространять немало микробов. И даже эксперты по восстановлению волос отмечают, что использование гостиничных фенов может привести к ухудшению состояния кожи головы и волос.
Это может показаться драматичным, но многие гостиничные фены далеко не гигиеничны. Ими пользуются сотни людей, часто без надлежащей очистки часто без надлежащей очистки,
– поделился доктор Циник.
Так же как многие люди не поделились бы своей щеткой для волос с незнакомцем, так же стоит остерегаться и использования общего фена. Гостиничные фены очень часто содержат внутри бактерии и грибки – а некоторые исследования показывают, что грязи на них часто больше, чем на сиденьях унитазов или пультах дистанционного управления.
Фены обычно хранят в ванных комнатах – и тепло и влага создают просто идеальную среду для размножения различных микроорганизмов. Поэтому когда микробы контактируют с кожей головы, это может привести к раздражению, перхоти, а в более серьезных случаях – даже к инфекции.
Поэтому многие эксперты советуют брать свой фен с собой, или приобрести небольшой фен дорожного размера, чтобы не брать с собой много багажа.
Но есть и еще несколько грязных вещей в отелях, пишет Travel+Leisure. Вот которых нужно остерегаться:
- Декоративные подушки. Их чистят совсем не так часто, как может показаться, поэтому лучше не складывать на них чистую голову и не использовать такие подушки для сна.
- Барная посуда. Все стаканы и тарелки, что прячутся в ящиках, могут иметь на себе слой пыли и микробов. Если предыдущие гости их не использовали, гостиничные горничные могли не чистить их вообще.
