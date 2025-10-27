Загранпаспорт – это основной документ, который нужен для пересечения границы. Но простое действие с ним может привести к проблемам, или же в отказе на выезд, сообщает 24 Канал со ссылкой на travelbrilliant.

Что нельзя делать с загранпаспортом?

Во многих туристических точках можно увидеть "штампы в паспорт", которые являются своеобразным сувениром и упоминанием о посещении места. Но ставить их на страницы своего загранпаспорта точно не стоит – и так же не стоит оставлять там никаких надписей, или лепить наклейки.

Блогер, что знает немало о путешествиях, предупредила, что такое простое и на первый взгляд безобидное действие может сделать паспорт недействительным. Многие утверждают, что они ставили сувенирные штампы в паспорт, и ничего не произошло – и это возможно. Впрочем, рисковать она все же не советует.

Блогер рассказала, что нельзя делать с паспортом: смотрите видео

Кроме того, не советуют и клеить стикеры или наклейки на паспорт, особенно если они закрывают какие-то надписи – в большинстве стран это запрещено. В некоторых аэропортах за рубежом сотрудники иммиграционной службы могут добавлять легкосъемные стикеры на ваш паспорт в процессе внутренней проверки – и такие наклейки не приведут к проблемам.

Есть еще одна вещь, на которую точно важно обратить внимание – к паспорту, на который пролили воду, кофе или другие напитки, могут возникнуть вопросы. Кроме того, паспорт из-за этого может быть поврежден или обесцвечен. Если же повредились только края страниц, проблем не должно быть.

Что еще нужно знать о поездках за границу?