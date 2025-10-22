Некоторых вещей в номере без особой необходимости лучше не касаться – ведь часто во время уборки гостиничный персонал просто пропускает их, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Интересно Отныне на Хэллоуин – без черных котов: в испанском городе ввели необычный запрет

Какие вещи в гостиничных номерах грязные?

После поселения в отель большинство путешественников откладывают чемодан и сразу же ложатся на то, что кажется чистой, идеально застеленной кроватью. Но за хорошо расправленными подушками и белоснежными простынями часто скрывается не очень приятный секрет.

Гости, которые ожидают тщательной уборки в номере, даже не подозревают, что несколько мелочей в отелях не чистятся почти никогда. Обычно это происходит из-за того, что гости меняются очень быстро, и горничным просто не хватает времени на достаточно тщательную уборку.

И один из предметов, который чаще всего пропускают во время чистки есть практически на каждой гостиничной кровати. Верхние одеяла не стираются регулярно, поэтому старайтесь не лежать прямо на них. Учитывайте, что другие гости ранее сидели на них, и, вероятно, ставили на них багаж.

Кроме того, нет никаких требований по обязательной стирки гостиничных пледов и декоративных дорожек после каждого гостя, поэтому обычно заменяют только постельное белье – простыни, пододеяльники и наволочки.

И еще одна вещь, о которой большинство людей даже не догадываются – обычно в отелях не заменяют стаканы для воды, поэтому из них, вероятно, уже кто-то пил. И лучше помыть стакан самостоятельно перед тем, как его использовать, или попросить заменить его.

Но это не все грязные точки отелей, пишет Travel+Leisure. Для того, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами, стоит присмотреться к еще нескольким предметам в номере. В частности, обычно грязными оказываются:

декоративные подушки;

поверхности, которых часто касаются – переключатели света, пульты, телефоны;

барная посуда в ящиках.

Что еще нужно знать туристам?