Отдыхающие, что в этом году отправляются в Португалию, должны быть особенно осторожными, ведь за несколько неожиданных и, на первый взгляд, невинных действий можно получить немалый штраф, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Какие штрафы можно получить в Португалии?

На популярном курорте Албуфейра в Алгарве ввели новые правила поведения, нарушение которых грозит серьезными штрафами. И новые наказания являются частью мероприятий местных властей в рамках кампании "Остановись, уважай, расслабься".

Цель штрафов – защитить жителей и сохранить репутацию города как места, дружественного к семьям. Штрафы начинаются от 150 евро и могут достичь даже 1800 евро. Среди правонарушений, которых следует остерегаться, есть такие:

чрезмерный шум;

разжигание барбекю на пляже;

непристойное поведение в общественных местах.

И штраф до 35 тысяч гривен можно получить и за неожиданное действие в магазине, а именно за потерю тележки для покупок. Эксперты предупреждают, что эти новые запреты – это часть более широкой европейской тенденции, направленной на борьбу с плохим поведением туристов.

Новые правила в Португалии, впрочем, являются одними из самых строгих в Европе, и путешественникам нужно быть действительно осторожными, чтобы избежать непредсказуемых расходов на отпуск.

О каких штрафах в других странах следует знать?

Этим летом многие страны Европы ввели новые, более жесткие правила против туристов. И немало действий, от ношения шлепанцев за рулем до курения на пляжах, оказались под запретом, пишет BBC. Например, на Балеарских островах в Испании штрафы за употребление алкоголя в общественных местах достигают 3000 евро.

В на португальском курорте Аблуфейра стоит следить не только за тележкой для покупок, но и за одеждой – ведь за ношение купальника вне пляжа можно поплатиться в прямом смысле – штрафы достигают 1500 евро.

И даже незначительные нарушения, например бронирование шезлонга и исчезновение, могут серьезно сократить ваш бюджет на отпуск.

