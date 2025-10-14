Крысы на двух островах бегали повсюду, и инвазивные грызуны, что когда-то, вероятно, прибыли на Маршалловы острова как "безбилетные пассажиры" на кораблях, вызывали настоящий экологический хаос, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Чем опасны крысы на Маршалловых островах?

Нв Маршалловых островах грызуны, не являющиеся естественной частью экосистемы, вызвали настоящий хаос, ведь остальные животные и птицы не были к ним готовы. Крысы пожирали местную растительность, охотились на детенышей черепах, яйца и маленьких крабов.

И острова, что когда-то были пристанищем для таких видов, как зеленые морские черепахи, находящихся под угрозой исчезновения, и колоний морских птиц, были уничтожены для них, и популяции многих видов резко сократились.

Когда испанцы впервые увидели Хемо, они назвали его "Лос-Пахарос", потому что там было так много птиц. Когда мы были там в прошлом году, их было совсем немного, – поделился исследователь Пол Жак.

Но уже год спустя история изменилась: в июле 2024 года дроном удалось разбросать приманку для крыс. Средство против грызунов было разработано намеренно так, чтобы оно не влияло на остальные виды. И распространить нужно было немало средства, чтобы каждый грызун съел хотя бы гранулу.

Поэтому на каждый гектар островов разбросали по 25 килограммов приманки – и этот метод дал невероятные результаты. Как только крыс удалось уничтожить, популяции морских птиц начали резко расти: на Бикаре обосновалась гнездовая колония из 2000 крачек сажистых, а еще годом ранее их не было.

Также на острове появились большие хохлатые крачки и рождественские буревестники – темно-коричневые морские птицы, которых еще никогда раньше не регистрировали на острове.

Виды, которых раньше не было, ведь их подавляли крысы, начали возвращаться на острова, пишет Mongabay.

