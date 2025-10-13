Украинская пользовательница тиктоку поделилась своим опытом переезда и объяснила, почему жизнь в Канаде может оказаться непростой даже для тех, кто не боится перемен. Об этом она рассказала в своем видео, передает 24 Канал.

Почему Канада не для всех?

Совсем другой ритм жизни

По словам блогера, Канада понравится тем, кто ценит тишину, природу и спокойствие, но не тем, кто привык к активной европейской жизни.

Здесь нет такой ночной жизни, Канада – для тех, кто ценит природу и спокойствие,

– отметила украинка.

Невкусная еда, а сервис – слабый

Блогер согласилась, что многие заведения имеют посредственный уровень кухни, а обслуживание – далеко от европейских стандартов. Однако хорошие рестораны есть, хоть они очень дорогие.

Работать надо больше, чтобы жить на привычном уровне,

– признала она.

Жилье дорогое

Несмотря на высокие цены на аренду и покупку недвижимости, украинка убеждена, что жить хорошо в Канаде возможно – все зависит от амбиций и готовности работать.

Справка. По данным Trading Economics, по состоянию на август 2025 года средняя цена покупки жилья в Канаде составила 687 300 канадских долларов (20,4 миллиона гривен). Между тем аренда достигает более 2000 канадских долларов (более 59 тысяч гривен) в месяц. Для сравнения, в Украине даже в столице цена значительно ниже. В Киеве аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 16 000 гривен, тогда как купить недвижимость в столице можно за 65 тысяч долларов (2,7 миллиона гривен) на вторичке.

Несмотря на все трудности, блогерка признается, что Канада имеет свои плюсы: безопасность, чистоту, доброжелательных людей и прекрасную природу.

Какие есть плюсы жизни в Канаде?