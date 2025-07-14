Канада – это страна с достаточно большой украинской диаспорой, и немало украинцев, выехавших за границу, считают ее замечательной для жизни. Об основных же преимуществах рассказывает 24 Канал со ссылкой на тикток _sheismary_.

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Первый плюс, о котором упоминает украинский блогер в Канаде – это разнообразие и доступность продуктов. Второе преимущество – государственные учреждения.

Видишь, куда идут налоги. Очень приветливые работники везде,

– поделилась девушка.

Третий пункт – чрезвычайно важен – это люди. Блогерша рассказала, что "правду говорят, люди здесь волшебные".

Еще одно преимущество жизни в Канаде – это невероятная природа, что поражает даже бывалых туристов. К слову, именно канадские природные комплексы, что сохранены практически в первозданном состоянии и часто граничат с городами, и привлекают ежегодно в страну огромное количество туристов.

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Пятый плюс – В Канаде не будут упрекать тем, что ты не канадец. Блогерша рассказала, что там "комфортно жить и каждый может свободно самовыражаться". Конечно, среди преимуществ жизни в Канаде далеко не последнее – это уровень жизни. Даже работая на минимальную заработную плату в стране можно себя хорошо обеспечить.

Последнее преимущество, о котором упомянула блогер – это язык.

Из-за опыта жизни в не англоязычных странах я кайфую, что здесь английский,

– рассказала она.

Впрочем, ранее мы уже рассказывали о "самый большой" минус жизни в Канаде, о котором не знают многие украинцы.