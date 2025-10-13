Радикондоли отличается средневековой историей и идиллическим ландшафтом, что делает его идеальным местом для тех, кто ищет спокойной жизни. Что надо знать о предложении рассказывает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Читайте также Успеть на море в октябре: 3 лучших европейских направления
Как переехать в Тоскану?
Стремясь оживить свое население, средневековый город Радикондоли в Тоскане ввел привлекательную жилищную программу, направленную на привлечение новых жителей.
Радикондоли расположен на живописных холмах региона и имеет богатую историю, которая насчитывает более тысячи лет. Здесь и старинные церкви, дворцовая архитектура и древние традиции изготовления шерсти и производства оливкового масла.
Радикондоли запустило новую программу, чтобы поощрить людей переехать туда / Фото Francesco Guarguaglini
Начатая в 2023 году городская жилищная инициатива предлагает потенциальным покупателям до 20 000 евро субсидий, а также дополнительный бонус в размере 6 000 евро для тех, кто приобретет недвижимость. С момента запуска программы в Радикондоле увеличилось количество населения: 60 новых жителей приехали в город, а их общее количество выросло с 900 до 960.
В этом году Радикондоли вместе с соседним селом Бельфорте перезапустили инициативу под новым названием WivoaRadicondoli 3.0.
Цель состоит в том, чтобы предложить возможности для улучшения качества жизни людей, стимулировать экономическое развитие и жилищное строительство, а также пригласить новых друзей присоединиться к обществу, с особым акцентом на молодежь,
– говорится на веб-сайте.
Мэр Радикондоли Франческо Гуаргуаллини объявил, что инициатива имеет целью привлечь 1 000 новых жителей в этот район.
Радикондоли похож на изображение Тосканы с открыток / Фото visitradicondoli
Кто может подать заявку?
Граждане Италии, а также резиденты из стран ЕС и стран, не входящих в ЕС, которые легально проживают в Италии, имеют право подавать заявки на получение жилищных льгот, сообщает официальный вебсайт.
Критерии приемлемости варьируются в зависимости от конкретного стимула. Например, гранты, направленные на первичное приобретение жилья, предусматривают, что заявители обязуются проживать в определенном населенном пункте не менее 10 лет и ограничивают право собственности на одну дополнительную недвижимость в пределах Италии.
Кроме того, многие из доступных объектов недвижимости находятся в запущенном состоянии, и от заявителей могут потребовать проведения реставрационных работ в рамках процесса подачи заявки.
Какая страна ЕС лучшая для переезда?
Украинка рассказала, что Румыния является лучшей страной ЕС для переезда, отмечая ее стремительное развитие и освоение европейских средств.
Жизнь в Румынии подходит тем, кто готов интегрироваться и учить местный язык, поскольку страна предлагает безопасность, низкие цены на жилье и продукты, а также доброжелательных людей.