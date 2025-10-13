Радикондоли отличается средневековой историей и идиллическим ландшафтом, что делает его идеальным местом для тех, кто ищет спокойной жизни. Что надо знать о предложении рассказывает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Как переехать в Тоскану?

Стремясь оживить свое население, средневековый город Радикондоли в Тоскане ввел привлекательную жилищную программу, направленную на привлечение новых жителей.

Радикондоли расположен на живописных холмах региона и имеет богатую историю, которая насчитывает более тысячи лет. Здесь и старинные церкви, дворцовая архитектура и древние традиции изготовления шерсти и производства оливкового масла.



Радикондоли запустило новую программу, чтобы поощрить людей переехать туда / Фото Francesco Guarguaglini

Начатая в 2023 году городская жилищная инициатива предлагает потенциальным покупателям до 20 000 евро субсидий, а также дополнительный бонус в размере 6 000 евро для тех, кто приобретет недвижимость. С момента запуска программы в Радикондоле увеличилось количество населения: 60 новых жителей приехали в город, а их общее количество выросло с 900 до 960.

В этом году Радикондоли вместе с соседним селом Бельфорте перезапустили инициативу под новым названием WivoaRadicondoli 3.0.

Цель состоит в том, чтобы предложить возможности для улучшения качества жизни людей, стимулировать экономическое развитие и жилищное строительство, а также пригласить новых друзей присоединиться к обществу, с особым акцентом на молодежь,

– говорится на веб-сайте.

Мэр Радикондоли Франческо Гуаргуаллини объявил, что инициатива имеет целью привлечь 1 000 новых жителей в этот район.



Радикондоли похож на изображение Тосканы с открыток / Фото visitradicondoli

Кто может подать заявку?

Граждане Италии, а также резиденты из стран ЕС и стран, не входящих в ЕС, которые легально проживают в Италии, имеют право подавать заявки на получение жилищных льгот, сообщает официальный вебсайт.

Критерии приемлемости варьируются в зависимости от конкретного стимула. Например, гранты, направленные на первичное приобретение жилья, предусматривают, что заявители обязуются проживать в определенном населенном пункте не менее 10 лет и ограничивают право собственности на одну дополнительную недвижимость в пределах Италии.

Кроме того, многие из доступных объектов недвижимости находятся в запущенном состоянии, и от заявителей могут потребовать проведения реставрационных работ в рамках процесса подачи заявки.

