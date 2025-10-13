Радікондолі вирізняється середньовічною історією та ідилічним ландшафтом, що робить його ідеальним місцем для тих, хто шукає спокійного життя. Що треба знати про пропозицію розповідає 24 Канал з посиланням на CNN.
Як переїхати до Тоскани?
Прагнучи оживити своє населення, середньовічне місто Радікондолі в Тоскані запровадило привабливу житлову програму, спрямовану на залучення нових мешканців.
Радікондолі розташоване на мальовничих пагорбах регіону та має багату історію, яка налічує понад тисячу років. Тут і старовинні церкви, палацова архітектура і давні традиції виготовлення вовни й виробництва оливкової олії.
Радікондолі запустило нову програму, щоб заохотити людей переїхати туди / Фото Francesco Guarguaglini
Започаткована у 2023 році міська житлова ініціатива пропонує потенційним покупцям до 20 000 євро субсидій, а також додатковий бонус у розмірі 6 000 євро для тих, хто придбає нерухомість. З моменту запуску програми в Радікондолі збільшилася кількість населення: 60 нових мешканців приїхали до міста, а їхня загальна кількість зросла з 900 до 960.
Цього року Радікондолі разом із сусіднім селом Бельфорте перезапустили ініціативу під новою назвою WivoaRadicondoli 3.0.
Мета полягає в тому, щоб запропонувати можливості для покращення якості життя людей, стимулювати економічний розвиток та житлове будівництво, а також запросити нових друзів приєднатися до громади, з особливим акцентом на молодь,
– йдеться на вебсайті.
Мер Радікондолі Франческо Гуаргуалліні оголосив, що ініціатива має на меті залучити 1 000 нових мешканців до цього району.
Радікондолі схожий на зображення Тоскани з листівок / Фото visitradicondoli
Хто може подати заявку?
Громадяни Італії, а також резиденти з країн ЄС та країн, що не входять до ЄС, які легально проживають в Італії, мають право подавати заявки на отримання житлових пільг, повідомляє офіційний вебсайт.
Критерії прийнятності варіюються залежно від конкретного стимулу. Наприклад, гранти, спрямовані на первинне придбання житла, передбачають, що заявники зобов'язуються проживати у визначеному населеному пункті щонайменше 10 років і обмежують право власності на одну додаткову нерухомість в межах Італії.
Крім того, багато з доступних об'єктів нерухомості перебувають у занедбаному стані, і від заявників можуть вимагати проведення реставраційних робіт у рамках процесу подання заявки.
Яка країна ЄС найкраща для переїзду?
Українка розповіла, що Румунія є найкращою країною ЄС для переїзду, відзначаючи її стрімкий розвиток та освоєння європейських коштів.
Життя в Румунії підходить тим, хто готовий інтегруватися та вчити місцеву мову, оскільки країна пропонує безпеку, низькі ціни на житло та продукти, а також доброзичливих людей.