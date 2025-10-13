Радікондолі вирізняється середньовічною історією та ідилічним ландшафтом, що робить його ідеальним місцем для тих, хто шукає спокійного життя. Що треба знати про пропозицію розповідає 24 Канал з посиланням на CNN.

Як переїхати до Тоскани?

Прагнучи оживити своє населення, середньовічне місто Радікондолі в Тоскані запровадило привабливу житлову програму, спрямовану на залучення нових мешканців.

Радікондолі розташоване на мальовничих пагорбах регіону та має багату історію, яка налічує понад тисячу років. Тут і старовинні церкви, палацова архітектура і давні традиції виготовлення вовни й виробництва оливкової олії.



Радікондолі запустило нову програму, щоб заохотити людей переїхати туди / Фото Francesco Guarguaglini

Започаткована у 2023 році міська житлова ініціатива пропонує потенційним покупцям до 20 000 євро субсидій, а також додатковий бонус у розмірі 6 000 євро для тих, хто придбає нерухомість. З моменту запуску програми в Радікондолі збільшилася кількість населення: 60 нових мешканців приїхали до міста, а їхня загальна кількість зросла з 900 до 960.

Цього року Радікондолі разом із сусіднім селом Бельфорте перезапустили ініціативу під новою назвою WivoaRadicondoli 3.0.

Мета полягає в тому, щоб запропонувати можливості для покращення якості життя людей, стимулювати економічний розвиток та житлове будівництво, а також запросити нових друзів приєднатися до громади, з особливим акцентом на молодь,

– йдеться на вебсайті.

Мер Радікондолі Франческо Гуаргуалліні оголосив, що ініціатива має на меті залучити 1 000 нових мешканців до цього району.



Радікондолі схожий на зображення Тоскани з листівок / Фото visitradicondoli

Хто може подати заявку?

Громадяни Італії, а також резиденти з країн ЄС та країн, що не входять до ЄС, які легально проживають в Італії, мають право подавати заявки на отримання житлових пільг, повідомляє офіційний вебсайт.

Критерії прийнятності варіюються залежно від конкретного стимулу. Наприклад, гранти, спрямовані на первинне придбання житла, передбачають, що заявники зобов'язуються проживати у визначеному населеному пункті щонайменше 10 років і обмежують право власності на одну додаткову нерухомість в межах Італії.

Крім того, багато з доступних об'єктів нерухомості перебувають у занедбаному стані, і від заявників можуть вимагати проведення реставраційних робіт у рамках процесу подання заявки.

