Украинка, переехавшая за границу, рассказала об одной неожиданной стране ЕС, которую считает лучшей для переезда, сообщает 24 Канал со ссылкой на americation_. И эта страна – Румыния.

Какие есть преимущества жизни в Румынии?

В 2025 году Румыния – это страна номер один по освоению европейских средств.

Миллиарды евро уже пошли на дороги, больницы, цифровизацию и поддержку бизнеса,

– поделилась украинка.

И она также рассказала, что действительно чувствует это развитие, и оно происходит просто "бешеными темпами". Кроме того, за последние 20 лет именно Румыния занимает второе место в Европе по росту ВВП.

Мне часто пишут: Румыния – это беднота, цыгане. Но как человек, живший в шести странах как мигрант, а не как турист, и был здесь еще 10 лет назад, я вижу колоссальные изменения,

– добавила блогерша.

Кому подойдет жизнь в Румынии?

По словам украинки ехать в Румынию стоит только тем людям, что готовы интегрироваться и учить язык. Преимущества жизни в стране для нее очевидны: не только безопасность и относительно низкие цены на жилье и продукты, но и близость к родным.

Кроме того, люди очень доброжелательные, и это еще один большой плюс. Но для людей, которые не хотят изучать местный язык, страна не подойдет: заработная плата в таком случае будет варьироваться между 800–850 евро до налогов, составляющих там 45%.

Эта страна лучше всего подойдет для тех, кто имеет удаленную работу, или пассивный доход,

– поделилась девушка.

Что еще нужно знать о жизни за границей?