Оказывается, немало американцев избегают путешествий за границу, сообщает 24 Канал со ссылкой на vitalii.irishka.usa. Несмотря на то, что зарплаты в США немалые, большинство американцев никогда не были за пределами страны.

Почему американцы мало путешествуют за границу?

Существует стереотип, что в США люди богатые и точно могут позволить себе путешествия по всему миру – и все же огромное количество граждан страны даже не имеют загранпаспорта.

Исследования показывают, что почти половина американцев никогда не были за границей, а именно 42%. И многие из них говорят, что никогда и не планируют этого делать, пишет Time Out.

"А зачем, если у нас здесь есть все свое" – отвечают они. Пляжи, горы, парки, пустыни, Нью-Йорк, Лас-Вегас, Майами, и все в одной стране,

– поделилась блогерша.

США для американцев – это целый мир, и за границу они из-за этого не спешат. И это лице часть причины, почему они не путешествуют часто. Многие американцы опасаются поездок за границу: незнание чужого языка, другой культуры и обычаев.

Боятся даже туалета, который не такой, как у них. Им проще поехать в другой штат, чем в другую страну,

– добавила девушка.

И в то же время немало американцев убеждены, что за пределами США повсюду "бедность и опасность". Они также верят, что в Украине "медведи, война и нищета".

