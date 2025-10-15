Відпочивальники, що цьогоріч вирушають до Португалії, мають бути особливо обережними, адже за кілька несподіваних та, на перший погляд, невинних дій можна отримати чималий штраф, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Які штрафи можна отримати у Португалії?

На популярному курорті Албуфейра в Алгарве запровадили нові правила поведінки, порушення яких загрожує серйозними штрафами. І нові покарання є частиною заходів місцевої влади в рамках кампанії "Зупинись, поважай, розслабся".

Мета штрафів – захистити мешканців та зберегти репутацію міста як місця, дружнього до сімей. Штрафи починаються від 150 євро та можуть досягнути навіть 1800 євро. Серед правопорушень, яких слід остерігатися, є такі:

надмірний шум;

розпалювання барбекю на пляжі;

непристойна поведінка в громадських місцях.

Та штраф до 35 тисяч гривень можна отримати й за несподівану дію в магазині, а саме за втрату візка для покупок. Експерти попереджають, що ці нові заборони – це частина ширшої європейської тенденції, що спрямована на боротьбу з поганою поведінкою туристів.

Нові правила у Португалії, втім, є одними з найсуворішими в Європі, і мандрівникам потрібно бути справді обережними, аби уникнути непередбачуваних витрат на відпустку.

Про які штрафи в інших країнах слід знати?

Цього літа чимало країн Європи ввели нові, жорсткіші правила проти туристів. І чимало дій, від носіння шльопанців за кермом до куріння на пляжах, опинилися під забороною, пише BBC. Напирклад, на Балеарських островах в Іспанії штрафи за вживання алкоголю у громадських місцях сягають 3000 євро.

В на португальському курорті Аблуфейра варто слідкувати не тільки за візком для покупок, але й за одягом – адже за носіння купальника поза пляжем можна поплатитися у прямому сенсі – штрафи сягають 1500 євро.

І навіть незначні порушення, як-от бронювання шезлонга та зникнення, можуть серйозно скоротити ваш бюджет на відпустку.

