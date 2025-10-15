Зокрема, це пов'язують зі скасуванням заборони на виїзд для українських чоловіків віком від 18 до 22 років. Про це пише 24 Канал з посиланням на Welt.

Чому біженців у Німеччині побільшало?

За словами речниці Федерального міністерства внутрішніх справ кількість шукачів притулку в Німеччині різко зросла, збільшившись з приблизно 100 на тиждень до близько 1 000. При цьому вона зазначила, що залишається незрозумілим, чи є ця тенденція "тимчасовим явищем".

Також повідомлення підтверджують, що загальна кількість громадян України в Німеччині збільшилася протягом літніх місяців.

На відміну від шукачів притулку, особи, які шукають захисту з України, отримують дозвіл на проживання відповідно до статті 24 Закону про проживання, що дає їм право на негайний доступ до ринку праці та соцвиплат,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ Німеччини заявило про значне збільшення розподілу українців через реєстраційну систему "Free":

у травні було зареєстровано 7 961 особу,

у серпні – 11 277,

у вересні – 18 755.

Зауважимо, згідно з даними ODP, наразі в Німеччині отримали тимчасовий прихисток приблизно 1 233 280 українських біженців.

Скільки українських біженців в ЄС і де найбільше?