Зокрема, це пов'язують зі скасуванням заборони на виїзд для українських чоловіків віком від 18 до 22 років. Про це пише 24 Канал з посиланням на Welt.
Чому біженців у Німеччині побільшало?
За словами речниці Федерального міністерства внутрішніх справ кількість шукачів притулку в Німеччині різко зросла, збільшившись з приблизно 100 на тиждень до близько 1 000. При цьому вона зазначила, що залишається незрозумілим, чи є ця тенденція "тимчасовим явищем".
Також повідомлення підтверджують, що загальна кількість громадян України в Німеччині збільшилася протягом літніх місяців.
На відміну від шукачів притулку, особи, які шукають захисту з України, отримують дозвіл на проживання відповідно до статті 24 Закону про проживання, що дає їм право на негайний доступ до ринку праці та соцвиплат,
– йдеться у повідомленні.
Крім того, Міністерство внутрішніх справ Німеччини заявило про значне збільшення розподілу українців через реєстраційну систему "Free":
- у травні було зареєстровано 7 961 особу,
- у серпні – 11 277,
- у вересні – 18 755.
Зауважимо, згідно з даними ODP, наразі в Німеччині отримали тимчасовий прихисток приблизно 1 233 280 українських біженців.
Скільки українських біженців в ЄС і де найбільше?
Станом на серпень 2025 року в ЄС перебувало близько 4,37 мільйона українських біженців.
Німеччина, Чехія та Румунія є країнами з найбільшим приростом кількості українських біженців.