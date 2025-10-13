Примітно, що майже третина біженців знайшли прихисток в одній країні. Про це свідчать оприлюднені дані Євростату, пише 24 Канал.

Як зросла кількість нових біженців в ЄС?

Станом на 31 серпня 2025 року загальна кількість осіб, яким було надано тимчасовий захист в Європі, зросла на 30 980, що на 0,7% більше, ніж на кінець липня. Ці дані підкреслюють безперервний характер міграційних потоків.

Слід зазначити, що Німеччина зазнала найзначнішого зростання в цій сфері, прийнявши додатково 6 800 осіб, що становить 0,6% приросту. За нею йде Чеська Республіка, де кількість мігрантів зросла на 5 175 осіб (+1,4%), а в Румунії приплив мігрантів склав 2 370 осіб (+1,2%).

При цьому Німеччина продовжує лідирувати в ЄС за кількістю прийнятих українських біженців: майже третина всіх зареєстрованих осіб знайшли притулок саме тут.



Скільки українських біженців в ЄС і де їх найбільше / Інфографіка Євростату

У нещодавньому звіті було виявлено, що трьома країнами, які приймають найбільшу кількість громадян України, є:

Німеччина: 1 210 515 осіб (27,7% від загальної кількості ЄС); Польща: 995 925 осіб (22,8%); Чехія: 385 855 осіб (8,8%).

Нагадаємо: термін дії тимчасового захисту для українців у країнах Європейського Союзу діє до 4 березня 2027 року, пише Рада ЄС.

Де найбільше українських біженців?

Так, Німеччина прийняла найбільшу кількість українських біженців в цифрах, однак вплив на менші країни значно вищий.

Для оцінки цієї розбіжності використовується показник кількості біженців на 1000 місцевих жителів. У той час як середній показник по Євросоюзу становить 9,7 біженця на тисячу жителів, у деяких країнах цей показник значно вищий, зокрема:

Чехія: 35,4 особи на 1 000 мешканців; Польща: 27,3 особи на 1 000 мешканців; Естонія: 25,4 особи на 1 000 мешканців.

Також зазначається, що громадяни України становлять понад 98,4% осіб, яким надано тимчасовий захист у Європейському Союзі. Слід зазначити, що більшість осіб, які шукають притулку, – це жінки та діти.

