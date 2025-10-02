Одна з країн ЄС планує збільшити виплати для біженців: яку умову доведеться виконати

Такий намір висловив міністр юстиції Ірландії Джим О'Каллаган. Про це пише 24 Канал з посиланням на UkrainePulse.
Кому з біженців в Ірландії збільшать виплати?
За інформацією dublinlive, виплати для осіб, які добровільно повернуться на батьківщину, можуть зрости до 2 500 євро, а для сімей – до 10 000 євро.
Міністр фінансів Паскаль Донохо висловив свою підтримку цій ініціативі під час конференції в Карлоу. Зазначив, що це може підвищити ефективність ірландської імміграційної системи.
Ми знаємо, що депортації відіграють важливу роль у забезпеченні справедливої та ефективної міграційної системи. Але це також дорого і займає багато часу. Наскільки я розумію, вивчають варіанти, які допоможуть зробити процес повернення мігрантів швидшим і ефективнішим,
– зазначив Донохью.
Урядовець підтвердив свою прихильність до розвитку відкритої економіки та суспільства, підкресливши, що це є вирішальним фактором зростання.
Він наголосив на необхідності чіткого та ефективного регулювання міграції, припустивши, що нова ініціатива, запропонована Міністерством юстиції, може слугувати потенційним розв'язанням нагальної проблеми.
Які останні нововведення для біженців за кордоном?
Сейм Польщі ухвалив новий закон, що регулює статус українців і порядок виплат допомоги. Документ ухвалили після вето Кароля Навроцького. Одне з головних нововведень стосується виплат "800+".
Британія змінює правила для отримання безстрокового дозволу на проживання. Нові вимоги особливо стосуються українців з тимчасовим притулком.
З 1 жовтня в Нідерландах збільшився особистий внесок для українських біженців.