Заявники повинні будуть продемонструвати знання англійської мови, мати гарну репутацію і показати свій внесок у розвиток британського суспільства. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian, яке цитує міністра внутрішніх справ Шабана Махмуда.

Що зміниться для українців у Британії?

Уряд Великої Британії суттєво змінив імміграційну політику, оприлюднивши нову стратегію, яка зобов'язує іноземців, що прагнуть отримати посвідку на постійне проживання, відповідати суворим критеріям.

Згідно з новими правилами, заявники повинні:

продемонструвати високий рівень володіння англійською мовою,

не мати судимостей,

надати докази соціальних внесків шляхом працевлаштування, волонтерства та сплати державного страхування, не отримуючи при цьому державних виплат.

Політика особливо наголошує на становищі українців, які отримали тимчасовий притулок від початку війни. Для цих осіб буде недостатньо базового розуміння англійської мови. Уряд очікує, що впевнене володіння мовою сприятиме їхній інтеграції у професійну та соціальну сферу країни.

На додаток до мовних вимог, переглянуті правила передбачають, що заявники повинні брати участь в обов'язковому працевлаштуванні або волонтерській роботі, що слугуватиме додатковим підтвердженням їхнього внеску в суспільство.

Крім того, уряд посилює вимоги до репутації заявників, попереджаючи, що навіть незначні кримінальні правопорушення можуть призвести до затримок або повної відмови у наданні безстрокової посвідки на тимчасове проживання (ILR).

Реформа розглядається як відповідь на тиск з боку партії Reform UK, лідером якої є Найджел Фарадж, що закликає до посилення імміграційної політики. При цьому лейбористська партія пояснила, що ці зміни не вплинуть на осіб, які вже отримали безстроковий дозвіл на проживання (ILR), однак майбутні заявники будуть піддаватися більш суворим критеріям.

