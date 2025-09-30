Заявители должны будут продемонстрировать знание английского языка, иметь хорошую репутацию и показать свой вклад в развитие британского общества. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian, которое цитирует министра внутренних дел Шабана Махмуда.

Что изменится для украинцев в Британии?

Правительство Великобритании существенно изменило иммиграционную политику, обнародовав новую стратегию, которая обязывает иностранцев, стремящихся получить вид на жительство, соответствовать строгим критериям.

Согласно новым правилам, заявители должны:

продемонстрировать высокий уровень владения английским языком,

не иметь судимостей,

предоставить доказательства социальных взносов путем трудоустройства, волонтерства и уплаты государственного страхования, не получая при этом государственных выплат.

Политика особенно подчеркивает положение украинцев, которые получили временное убежище от начала войны. Для этих лиц будет недостаточно базового понимания английского языка. Правительство ожидает, что уверенное владение языком будет способствовать их интеграции в профессиональную и социальную сферу страны.

В дополнение к языковым требованиям, пересмотренные правила предусматривают, что заявители должны участвовать в обязательном трудоустройстве или волонтерской работе, что будет служить дополнительным подтверждением их вклада в общество.

Кроме того, правительство ужесточает требования к репутации заявителей, предупреждая, что даже незначительные уголовные правонарушения могут привести к задержкам или полному отказу в предоставлении бессрочного вида на жительство (ILR).

Реформа рассматривается как ответ на давление со стороны партии Reform UK, лидером которой является Найджел Фарадж, призывающий к ужесточению иммиграционной политики. При этом лейбористская партия объяснила, что эти изменения не повлияют на лиц, которые уже получили бессрочный вид на жительство (ILR), однако будущие заявители будут подвергаться более строгим критериям.

