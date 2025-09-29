Нещодавно президент Польщі підписав закон, що продовжує легальний статус перебування українських біженців до 4 березня 2026 року. Водночас новий документ змінює умови надання соціальної допомоги. Він покликаний зменшити кількість випадків, коли допомогу отримують неправомірно, передає 24 Канал із посиланням на Inpoland.

Що не так із заявою польської влади про порушення українців?

Закон, зокрема, регулює надання виплат програмами "800+", "Добрий старт" та "Активні батьки".

Нові правила зобов'язують батьків віддавати дітей до польських шкіл та офіційно працювати в країні. ZUS ( Установа соціального страхування в Польщі) щомісяця перевірятиме зайнятість українців, і якщо вони не працюють – виплати зупинятимуть. Це стосується не тільки українців, а й усіх іноземців, які мають право на допомогу.

Закон також обмежує доступ українців до медпослуг: користуватися ними зможуть лише ті, хто працює та сплачує податки.

У червні прем'єр Польщі заявив, що ZUS відкрив 52 360 справ про повернення допомоги 800 Плюс іноземцями, більшість з них – українці.

Однак він не упустив важливу деталь. Насправді 84% з цих справ стосуються періоду до січня 2023 року. Після запровадження системи обміну даними між Прикордонною службою та ZUS кількість зловживань різко впала.

Статистика неправомірних виплат українцям:

2022 рік – 35 900 випадків;

2023 рік – 12 500 випадків;

2024 рік – 3 700 випадків;

перша половина 2025 року – 200 випадків.

Що відомо про допомогу українцям у Польщі?