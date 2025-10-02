Згідно з нещодавнім опитуванням, в якому взяли участь респонденти з 26 країн, Канада посіла перше місце як найбажаніша країна для тих, хто прагне розпочати нове життя. Про це пише 24 Канал з посиланням на Daily Hive Vancouver.
В яку країну мріють переїхати біженці з усього світу?
Згідно з новим опитуванням Remitly, Канада стала найпривабливішою країною для людей, які розглядають можливість переїзду на постійне місце проживання.
Дослідження, в якому взяли участь понад 4800 респондентів, виявило не лише найпопулярніші місця для подорожей, але й основні мотиви, що спонукають людей розпочати нове життя в Країні кленового листка.
Чи то обіцянка повільнішого темпу життя, кращого балансу між роботою та особистим життям, чи захопливі кар'єрні можливості – існує безліч причин, чому люди вирішують переїхати,
– йдеться у звіті.
Багато людей обирають переїзд, посилаючись на кілька ключових мотивів, що стоять за їхнім рішенням. Серед основних причин – прагнення до вищої якості життя, кращого способу життя, кращих можливостей для кар'єрного росту та більшої фінансової стабільності.
Канада – країна-мрія для біженців з усього світу / Фото Unsplash
Крім того, ця тенденція зумовлена сильним прагненням до пригод і особистісного зростання, оскільки дедалі більше людей прагнуть розширити свої горизонти в новому середовищі.
Причини, чому саме Канада:
- якість життя: освіта, медицина, безпека, чисте довкілля;
- стиль життя і баланс роботи/відпочинку;
- кар'єрне зростання;
- різноманітні ландшафти: від океанських узбереж до гір та озер;
- дружнє, гостинне суспільство без націоналізму та ксенофобії.
Водночас негативні фактори в Канаді: насамперед висока вартість життя, яка ускладнює адаптацію для багатьох нових іммігрантів.
Далі в топ-5:
- Австралія;
- Японія;
- Велика Британія;
- США.
Що ще врахувати біженцям за кордоном?
Сейм Польщі ухвалив новий закон, що регулює статус українців і порядок виплат допомоги. Документ ухвалили після вето Кароля Навроцького. Одне з головних нововведень стосується виплат "800+".
Британія змінює правила для отримання безстрокового дозволу на проживання. Нові вимоги особливо стосуються українців з тимчасовим притулком.