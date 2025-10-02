Согласно недавнему опросу, в котором приняли участие респонденты из 26 стран, Канада заняла первое место как самая желанная страна для тех, кто стремится начать новую жизнь. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Hive Vancouver.

В какую страну мечтают переехать беженцы со всего мира?

Согласно новому опросу, согласно новому опросу Remitly, Канада стала самой привлекательной страной для людей, которые рассматривают возможность переезда на постоянное место жительства.

Исследование, в котором приняли участие более 4800 респондентов, выявило не только самые популярные места для путешествий, но и основные мотивы, побуждающие людей начать новую жизнь в Стране кленового листа.

Будь то обещание более медленного темпа жизни, лучшего баланса между работой и личной жизнью, или захватывающие карьерные возможности – существует множество причин, почему люди решают переехать,

– говорится в отчете.

Многие люди выбирают переезд, ссылаясь на несколько ключевых мотивов, стоящих за их решением. Среди основных причин – стремление к более высокому качеству жизни, лучшего образа жизни, лучших возможностей для карьерного роста и большей финансовой стабильности.



Канада – страна-мечта для беженцев со всего мира / Фото Unsplash

Кроме того, эта тенденция обусловлена сильным стремлением к приключениям и личностному росту, поскольку все больше людей стремятся расширить свои горизонты в новой среде.

Причины, почему именно Канада:

качество жизни: образование, медицина, безопасность, чистая окружающая среда;

стиль жизни и баланс работы/отдыха;

карьерный рост;

разнообразные ландшафты: от океанских побережий до гор и озер;

дружественное, гостеприимное общество без национализма и ксенофобии.

В то же время негативные факторы в Канаде: прежде всего высокая стоимость жизни, которая затрудняет адаптацию для многих новых иммигрантов.

Далее в топ-5:

Австралия;

Япония;

Великобритания;

США.

Что еще учесть беженцам за рубежом?