В то же время Украина сталкивается с опасным кризисом рабочих рук, который станет главным вызовом следующих десятилетий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Radio Prague International.

Сколько Чехия заработала на украинцах?

В недавнем заявлении Министерство труда Чехии сообщило, что украинские беженцы внесли 15 миллиардов крон (примерно 616 миллионов евро) в чешский бюджет в первой половине 2025 года через различные налоги и взносы.

Зато государственные расходы на гуманитарную помощь, жилье, здравоохранение, образование и другие услуги по поддержке этих беженцев составили 7,6 миллиарда крон (около 312 миллионов евро), что свидетельствует о чистом положительном финансовом влиянии на страну.

Для сравнения, в прошлом году Чехия получила от беженцев 24,8 миллиарда крон (986 миллионов евро), выделив при этом 15,5 миллиарда крон на помощь.

В 2023 году финансовый ландшафт несколько изменился: расходы на поддержку беженцев достигли 22 миллиарда крон (904 миллионов евро), а поступления – 19,4 миллиарда крон (797 миллионов евро).

В течение первого года полномасштабного вторжения России в Украину, по предварительным данным, Чехия выделила 25 миллиардов чешских крон (примерно 1 миллиард евро) на помощь беженцам, тогда как бюджетные поступления, связанные с этой демографической группой, составили 12,6 миллиарда чешских крон (518 миллионов евро).

Как повлияет отъезд украинцев на Чехию?

Между тем министр труда Чехии Мариан Юречко заявил, что 169 000 украинских беженцев, которые получили статус временной защиты, сейчас трудоустроены в Чехии. МВД Чехии сообщило, что по состоянию на 21 сентября в стране насчитывается 393 843 украинца, которые имеют этот статус.

Если эти люди сразу уедут, то значительная часть экономики столкнется с серьезными проблемами. Это – промышленность, сфера услуг, сельское хозяйство,

– объяснил он.

По его словам, те чешские политики, которые выступают за репатриацию украинцев, ставят под угрозу экономическое развитие и благосостояние чешских граждан.

Что надо знать украинцам в Чехии?