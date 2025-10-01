Плату особистого внеску було введено 1 липня 2024 року. На які ще зміни чекати українцям у Нідерландах розповідає 24 Канал з посиланням на RFI Українською.

Що зміниться для українців у Нідерландах?

Посольство України в Королівстві Нідерланди оголосило про збільшення особистого внеску на програми підтримки. З 1 жовтня внесок зросте зі 105 євро на дорослу особу з максимальною сумою 210 євро на сім'ю до 244,22 євро на дорослу особу з максимальною сумою 488,44 євро на сім'ю. Перші квитанції будуть роздані вже в листопаді.

Особистий внесок підлягає сплаті лише за умови, якщо людина не отримує базової грошової допомоги на проживання та якщо після його сплати у розпорядженні особи залишається сума не менша, ніж встановлений розмір базової допомоги для осіб без доходу,

– пояснює посольство.

Також оголосили про запровадження "115% порогу" щодо фінансових внесків українських біженців. Так, якщо дохід біженця не перевищує 115% прожиткового мінімуму, відомого як leefgeld, муніципалітети можуть зменшити або навіть скасувати необхідний внесок. Однак, якщо дохід особи перевищує цей поріг, вона буде зобов'язана сплачувати повний внесок, а її базова допомога буде припинена.

Крім того, біженці будуть зобов'язані повідомляти про будь-які зміни у своїх доходах або складі сім'ї.

Це рішення має на меті сприяти справедливому розподілу витрат і пом'якшити фінансовий тягар як для переміщених осіб з України, так і для малозабезпечених мешканців, а також для інших шукачів притулку.

Що ще треба знати біженцям у Нідерландах?