У Євросоюзі погодилися тимчасово виключити Польщу з системи солідарності щодо розселення мігрантів. Згідно з нею країна мала б або розміщувати частину мігрантів, або ж платити внесок у 20 тисяч євро за кожну відмову, повідомляє 24 Канал з посиланням на Polskie Radio.

Чому Польща отримала дозвіл не приймати біженців з України?

Відповідне рішення ухвалили міністри внутрішніх справ ЄС під час зустрічі у Брюсселі. Механізм працював так, що держави-члени Євросоюзу мусили або приймати частину мігрантів, або ж сплачувати внесок за відмову. Але Варшава неодноразово заперечувала проти такої моделі.

На створення винятку вплинули кілька факторів – зокрема й те, що протягом багатьох років Польща приймала українських біженців, а також країні довелося витратити чимало коштів на укріплення кордонів з Білоруссю.

Ми отримали те, що обіцяли. Ми заявили, що не прийматимемо біженців за цим механізмом і не платитимемо компенсації, тож сьогодні хороший день,

– заявив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський.

У Брюсселі також підтвердили, що Польща через підтримку України перебуває під підвищеним міграційним навантаженням. Саме через це країну тимчасово виключили з міграційного плану.

