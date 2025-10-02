back button
Одна из стран ЕС планирует увеличить выплаты для беженцев: какое условие придется выполнить

Марта Касиянчук
Основные тезисы
  • Ирландия планирует увеличить выплаты беженцам, которые согласятся на добровольное возвращение на родину.
  • Министр юстиции Ирландии Джим О'Каллаган и министр финансов Паскаль Донохо поддерживают инициативу, которая должна повысить эффективность иммиграционной системы.
В Ирландии увеличат выплаты для беженцев, которые добровольно покидают страну
В Ирландии увеличат выплаты для беженцев, которые добровольно покидают страну / Коллаж 24 Канала

Ирландия намерена увеличить финансовую помощь беженцам, которые соглашаются на одно ключевое условие: добровольное возвращение на родину. Чиновники считают, что эта мера повысит эффективность ирландской иммиграционной системы.

Такое намерение выразил министр юстиции Ирландии Джим О'Каллаган. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на UkrainePulse.

Кому из беженцев в Ирландии увеличат выплаты?

По информации dublinlive, выплаты для лиц, которые добровольно вернутся на родину, могут вырасти до 2 500 евро, а для семей – до 10 000 евро.

Министр финансов Паскаль Донохо выразил свою поддержку этой инициативе во время конференции в Карлоу. Отметил, что это может повысить эффективность ирландской иммиграционной системы.

Мы знаем, что депортации играют важную роль в обеспечении справедливой и эффективной миграционной системы. Но это также дорого и занимает много времени. Насколько я понимаю, изучают варианты, которые помогут сделать процесс возвращения мигрантов быстрее и эффективнее,
– отметил Донохью.

Чиновник подтвердил свою приверженность развитию открытой экономики и общества, подчеркнув, что это является решающим фактором роста.

Он отметил необходимость четкого и эффективного регулирования миграции, предположив, что новая инициатива, предложенная Министерством юстиции, может служить потенциальным решением насущной проблемы.

