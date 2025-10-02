Одна из стран ЕС планирует увеличить выплаты для беженцев: какое условие придется выполнить

Такое намерение выразил министр юстиции Ирландии Джим О'Каллаган. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на UkrainePulse.

Кому из беженцев в Ирландии увеличат выплаты?

По информации dublinlive, выплаты для лиц, которые добровольно вернутся на родину, могут вырасти до 2 500 евро, а для семей – до 10 000 евро.

Министр финансов Паскаль Донохо выразил свою поддержку этой инициативе во время конференции в Карлоу. Отметил, что это может повысить эффективность ирландской иммиграционной системы.

Мы знаем, что депортации играют важную роль в обеспечении справедливой и эффективной миграционной системы. Но это также дорого и занимает много времени. Насколько я понимаю, изучают варианты, которые помогут сделать процесс возвращения мигрантов быстрее и эффективнее,

– отметил Донохью.

Чиновник подтвердил свою приверженность развитию открытой экономики и общества, подчеркнув, что это является решающим фактором роста.

Он отметил необходимость четкого и эффективного регулирования миграции, предположив, что новая инициатива, предложенная Министерством юстиции, может служить потенциальным решением насущной проблемы.