Примечательно, что почти треть беженцев нашли приют в одной стране. Об этом свидетельствуют обнародованные данные Евростата, пишет 24 Канал.
Как выросло количество новых беженцев в ЕС?
По состоянию на 31 августа 2025 года общее количество лиц, которым была предоставлена временная защита в Европе, выросло на 30 980, что на 0,7% больше, чем на конец июля. Эти данные подчеркивают непрерывный характер миграционных потоков.
Следует отметить, что Германия испытала самый значительный рост в этой сфере, приняв дополнительно 6 800 человек, что составляет 0,6% прироста. За ней следует Чешская Республика, где количество мигрантов выросло на 5 175 человек (+1,4%), а в Румынии приток мигрантов составил 2 370 человек (+1,2%).
При этом Германия продолжает лидировать в ЕС по количеству принятых украинских беженцев: почти треть всех зарегистрированных лиц нашли убежище именно здесь.
Сколько украинских беженцев в ЕС и где их больше всего / Инфографика Евростата
В недавнем отчете было обнаружено, что тремя странами, которые принимают наибольшее количество граждан Украины, являются:
- Германия: 1 210 515 человек (27,7% от общего количества ЕС);
- Польша: 995 925 человек (22,8%);
- Чехия: 385 855 человек (8,8%).
Напомним: срок действия временной защиты для украинцев в странах Европейского Союза действует до 4 марта 2027 года, пишет Совет ЕС.
Где больше всего украинских беженцев?
Так, Германия приняла наибольшее количество украинских беженцев в цифрах, однако влияние на меньшие страны значительно выше.
Для оценки этого расхождения используется показатель количества беженцев на 1000 местных жителей. В то время как средний показатель по Евросоюзу составляет 9,7 беженца на тысячу жителей, в некоторых странах этот показатель значительно выше, в частности:
- Чехия: 35,4 человека на 1 000 жителей;
- Польша: 27,3 человека на 1 000 жителей;
- Эстония: 25,4 человека на 1 000 жителей.
Также отмечается, что граждане Украины составляют более 98,4% лиц, которым предоставлена временная защита в Европейском Союзе. Следует отметить, что большинство лиц, которые ищут убежища, – это женщины и дети.
Какие последние новости о беженцах в ЕС?
Федеральный совет Швейцарии продлил статус временной защиты для украинских беженцев до марта 2027 года, но с ужесточением правил
В Польше вступили в силу изменения в законодательство о беженцах. Они продлевают легальное пребывание украинцев до 4 марта 2026 года. Также меняют требования на получение карты побыту CUKR.
А администрация Трампа планирует ограничить прием беженцев в США до 7 500 человек в 2026 году.
Тем временем Ирландия планирует увеличить выплаты беженцам, которые согласятся на добровольное возвращение на родину.