Примечательно, что почти треть беженцев нашли приют в одной стране. Об этом свидетельствуют обнародованные данные Евростата, пишет 24 Канал.

Как выросло количество новых беженцев в ЕС?

По состоянию на 31 августа 2025 года общее количество лиц, которым была предоставлена временная защита в Европе, выросло на 30 980, что на 0,7% больше, чем на конец июля. Эти данные подчеркивают непрерывный характер миграционных потоков.

Следует отметить, что Германия испытала самый значительный рост в этой сфере, приняв дополнительно 6 800 человек, что составляет 0,6% прироста. За ней следует Чешская Республика, где количество мигрантов выросло на 5 175 человек (+1,4%), а в Румынии приток мигрантов составил 2 370 человек (+1,2%).

При этом Германия продолжает лидировать в ЕС по количеству принятых украинских беженцев: почти треть всех зарегистрированных лиц нашли убежище именно здесь.



Сколько украинских беженцев в ЕС и где их больше всего / Инфографика Евростата

В недавнем отчете было обнаружено, что тремя странами, которые принимают наибольшее количество граждан Украины, являются:

Германия: 1 210 515 человек (27,7% от общего количества ЕС); Польша: 995 925 человек (22,8%); Чехия: 385 855 человек (8,8%).

Напомним: срок действия временной защиты для украинцев в странах Европейского Союза действует до 4 марта 2027 года, пишет Совет ЕС.

Где больше всего украинских беженцев?

Так, Германия приняла наибольшее количество украинских беженцев в цифрах, однако влияние на меньшие страны значительно выше.

Для оценки этого расхождения используется показатель количества беженцев на 1000 местных жителей. В то время как средний показатель по Евросоюзу составляет 9,7 беженца на тысячу жителей, в некоторых странах этот показатель значительно выше, в частности:

Чехия: 35,4 человека на 1 000 жителей; Польша: 27,3 человека на 1 000 жителей; Эстония: 25,4 человека на 1 000 жителей.

Также отмечается, что граждане Украины составляют более 98,4% лиц, которым предоставлена временная защита в Европейском Союзе. Следует отметить, что большинство лиц, которые ищут убежища, – это женщины и дети.

Какие последние новости о беженцах в ЕС?