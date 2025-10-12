Как изменить статус, какие документы нужны и какие возможности открываются для украинцев в Германии после 2027 года, рассказывает 24 Канал со ссылкой на DW.

Как Германия готовится уже сейчас?

Федеральное министерство внутренних дел Германии (BMI) объявило о реализации программы, направленной на ускорение перехода граждан Украины на долгосрочный вид на жительство.

В течение нескольких месяцев зарубежные представительства в федеральных землях получили указание помогать лицам, которые работают или учатся, в получении статуса постоянного жителя.

Такой переход открывает перед украинцами стабильное будущее – путь к получению постоянного статуса и интеграции в немецкое общество,

– подчеркивает Министерство труда (BMAS).

Сегодня Германия принимает более 1,2 миллиона украинских беженцев, закрепив за собой статус крупнейшего центра приема перемещенных лиц в Европе. Несмотря на такой значительный приток, только около 14 000 беженцев перешли от временной защиты к рабочим или учебным визам. Однако уровень занятости среди беженцев растет: с 65 000 в 2022 году до более 340 000 летом 2025 года.

Напомним: срок действия временной защиты для украинцев в странах Европейского Союза заканчивается 4 марта 2027 года, пишет Совет ЕС.

Как украинцам изменить статус в Германии?

Украинцы, проживающие в Германии, имеют возможность сохранить свой статус временной защиты или получить национальный вид на жительство с целью обучения, трудоустройства или самозанятости. Заявления на получение этих разрешений можно подать в местном управлении по делам иностранцев.

Лица, которые намерены подать заявление на получение студенческой визы или Голубой карты ЕС, должны отказаться от статуса временной защиты. Однако, они могут одновременно подать заявление на получение вида на жительство с целью трудоустройства или профессионального обучения.



Ключевые требования:

финансовая независимость и отсутствие судимостей; ️ ️ ️ действительный украинский паспорт

действительный украинский паспорт; ️ ️ ️ подтверждение трудового договора

подтверждение трудового договора, учебного места или квалификации; ️ ️ подтверждение трудового договора учебного места или квалификации ️

базовые знания немецкого языка (оценку уровня оставляют за работодателем).

Чтобы упростить процедуру для украинских беженцев, ЕС запустил первый Unity Hub в Берлине осенью 2025 года. Этот информационный центр предоставляет рекомендации по переходу к различным формам проживания, а также помощь с трудоустройством, образованием и вариантами добровольного возвращения в Украину.

Украинцам, которые планируют будущее в Германии, рекомендуется принять активные меры относительно своего статуса пребывания уже сейчас. Власти рекомендуют семьям оценить, имеют ли они право на получение долгосрочного вида на жительство до окончания срока действия временной защиты. Это поможет уменьшить правовую неопределенность и обеспечить стабильность после 2027 года.

