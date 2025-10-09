Правила, регулирующие предоставление статуса S украинцам, ужесточаются. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на правительство страны.

Читайте также Не обошлось без украинцев: безработица в Польше на рекордном минимуме

Какие изменения ждут украинцев в Швейцарии?

Начиная с 1 ноября 2025 года, Государственный секретариат по вопросам миграции (SEM) внедрит новую политику в отношении статуса защиты S. Эта политика будет классифицировать регионы Украины как "приемлемые" или "неприемлемые" для возвращения.

Сейчас приемлемыми считаются следующие области:

Волынская,

Ровенская,

Львовская,

Тернопольская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Черновицкая.

Украинцы из этих регионов могут столкнуться с отказом в рассмотрении их ходатайств о предоставлении убежища. Однако каждый случай будет рассматриваться на индивидуальной основе. Важно, что новые правила не касаются лиц, которые уже имеют статус защиты S в Швейцарии.

Кроме того, Рада одобрила изменения, позволяющие лицам со статусом защиты S продлить свое пребывание в Украине до 15 дней каждые 6 месяцев, по сравнению с предыдущим разрешением на 15 дней в квартал.

Напомним, что в странах Евросоюза временный статус беженцев из Украины действует до 4 марта 2027 года. По состоянию на 2025 год временной защитой в странах ЕС пользуются более 4,3 миллиона украинцев, согласно данным Евростата.

Какие последние новости для беженцев в ЕС?