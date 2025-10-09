Правила, регулирующие предоставление статуса S украинцам, ужесточаются. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на правительство страны.
Какие изменения ждут украинцев в Швейцарии?
Начиная с 1 ноября 2025 года, Государственный секретариат по вопросам миграции (SEM) внедрит новую политику в отношении статуса защиты S. Эта политика будет классифицировать регионы Украины как "приемлемые" или "неприемлемые" для возвращения.
Сейчас приемлемыми считаются следующие области:
- Волынская,
- Ровенская,
- Львовская,
- Тернопольская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Черновицкая.
Украинцы из этих регионов могут столкнуться с отказом в рассмотрении их ходатайств о предоставлении убежища. Однако каждый случай будет рассматриваться на индивидуальной основе. Важно, что новые правила не касаются лиц, которые уже имеют статус защиты S в Швейцарии.
Кроме того, Рада одобрила изменения, позволяющие лицам со статусом защиты S продлить свое пребывание в Украине до 15 дней каждые 6 месяцев, по сравнению с предыдущим разрешением на 15 дней в квартал.
Напомним, что в странах Евросоюза временный статус беженцев из Украины действует до 4 марта 2027 года. По состоянию на 2025 год временной защитой в странах ЕС пользуются более 4,3 миллиона украинцев, согласно данным Евростата.
Какие последние новости для беженцев в ЕС?
С 1 октября в Нидерландах увеличился личный взнос для украинских беженцев, проживающих в различных формах муниципального жилья.
Тем временем Ирландия планирует увеличить выплаты беженцам, которые согласятся на добровольное возвращение на родину.