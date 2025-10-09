Решающим фактором этого достижения стал значительный приток украинских работников на польский рынок труда после полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на inpoland.

Как украинцы влияют на рынок труда Польши?

Согласно данным ООН, 69% трудоспособных украинских беженцев официально трудоустроены в Польше, что почти соответствует 75% занятости среди польских граждан. Такая интеграция подчеркивает не только устойчивость украинских беженцев, но и их жизненно важную роль в укреплении стабильности рынка труда во время сложного экономического периода в Европе.

Украинцы составляют примерно 5% от общего количества рабочей силы в Польше и в прошлом году сделали значительный вклад в размере 15,1 миллиарда злотых (около 3,6 миллиарда евро) в польский бюджет. Этот доход, полученный через налоги и социальные взносы, подчеркивает значительное влияние украинских работников на национальную экономику.

Эксперты отмечают, что их финансовые взносы сейчас можно сравнить с вкладами основных национальных отраслей промышленности, подчеркивая их важность в поддержании экономического ландшафта Польши.

С какими трудностями сталкиваются украинцы в Польше?

Несмотря на значительные успехи, многие украинцы в Польше продолжают сталкиваться с барьерами, связанными прежде всего с языковыми и административными преградами. Ограниченное владение польским языком мешает им получить более квалифицированную работу, а бюрократические процессы могут задерживать оформление необходимых документов.

Аналитики предполагают, что решение этих проблем могло бы дополнительно увеличить экономический вклад украинской общины примерно на 6 миллиардов злотых ежегодно.

Что изменилось для украинцев в Польше?