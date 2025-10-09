Правила, що регулюють надання статусу S українцям, посилюються. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на уряд країни.

Які зміни чекають українців у Швейцарії?

Починаючи з 1 листопада 2025 року, Державний секретаріат з питань міграції (SEM) впровадить нову політику щодо статусу захисту S. Ця політика класифікуватиме регіони України їх як "прийнятні" або "неприйнятні" для повернення.

Наразі прийнятними вважаються наступні області:

Волинська,

Рівненська,

Львівська,

Тернопільська,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Чернівецька.

Українці з цих регіонів можуть зіткнутися з відмовою у розгляді їхніх клопотань про надання притулку. Однак кожен випадок буде розглядатися на індивідуальній основі. Важливо, що нові правила не стосуються осіб, які вже мають статус захисту S у Швейцарії.

Крім того, Рада схвалила зміни, що дозволяють особам зі статусом захисту S продовжити своє перебування в Україні до 15 днів кожні 6 місяців, порівняно з попереднім дозволом на 15 днів на квартал.

Нагадаємо, що у країнах Євросоюзу тимчасовий статус біженців з України діє до 4 березня 2027 року. Станом на 2025 рік тимчасовим захистом у країнах ЄС користуються понад 4,3 мільйона українців, згідно з даними Євростату.

