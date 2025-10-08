У відповідь на парламентський запит уряд буде оцінювати які регіони вважаються безпечними для повернення, а які – ні. Про це пише 24 Канал з посиланням на SRF.

Що зміниться в захисті українців у Швейцарії?

Швейцарський уряд відповів на запит парламенту, визначивши конкретні регіони в Україні, які вважаються безпечними для повернення.

Йдеться про 7 західних областей:

Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Закарпатську, Івано-Франківську, Чернівецьку.

Нові правила Швейцарії щодо українських біженців набудуть чинності 1 листопада 2025 року. Однак вони не вплинуть на українців, які вже отримали статус біженця в країні.

До слова, у відповідному рішенні Федеральна рада Швейцарії оголосила, що жоден українець не буде позбавлений статусу захисту до березня 2027 року, передає Reuters.

Як це відбуватиметься на практиці?

Державний секретаріат Швейцарії з питань міграції продовжить розглядати кожну заяву від громадян України в індивідуальному порядку. Якщо чиновники вирішать, що заявник походить з безпечного регіону, його заява про надання притулку може бути відхилена, що призведе до потенційного повернення в Україну.

І навпаки, якщо повернення буде визнано неможливим або небезпечним для особи, їй буде дозволено тимчасово залишитися у Швейцарії.

Так, для тих українців, які не можуть отримати статус захисту за новими правилами, є два варіанти: вони можуть або подати заяву про надання притулку, або переїхати в іншу країну ЄС.

Що врахувати українцям в інших країнах?