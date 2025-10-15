В частности, это связывают с отменой запрета на выезд для украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Welt.

Почему беженцев в Германии стало больше?

По словам пресс-секретаря Федерального министерства внутренних дел количество искателей убежища в Германии резко возросло, увеличившись с примерно 100 в неделю до около 1 000. При этом она отметила, что остается непонятным, является ли эта тенденция "временным явлением".

Также сообщения подтверждают, что общее количество граждан Украины в Германии увеличилось в течение летних месяцев.

В отличие от искателей убежища, лица, которые ищут защиты из Украины, получают вид на жительство в соответствии со статьей 24 Закона о проживании, что дает им право на немедленный доступ к рынку труда и соцвыплат,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Министерство внутренних дел Германии заявило о значительном увеличении распределения украинцев через регистрационную систему "Free":

в мае было зарегистрировано 7 961 человек,

в августе – 11 277,

в сентябре – 18 755.

Заметим, согласно данным ODP, сейчас в Германии получили временный приют примерно 1 233 280 украинских беженцев.

Сколько украинских беженцев в ЕС и где больше всего?