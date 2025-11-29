Португалія – це дуже красива країна, але туристи часто не помічають недоліків, які стають очевидними тільки після більш тривалого життя в країні, повідомляє 24 Канал з посиланням на sheistani.

Цікаво За одну помилку в Італії можуть оштрафувати на 500 євро: майже ніхто не знає про цей закон

Які є недоліки життя у Португалії?

Українка опинилася у Португалії майже випадково і не планувала переїзду за кордон. Та після понад року життя у Португалії помітила кілька нюансів, до яких досі не може звикнути.

Холодна зима

Вже з листопада в будинках стає дуже холодно та волого, принаймні у західних регіонах країни. У Португалії практично немає централізованого опалення, а це значить, що кожен має подбати про нього самостійно.

Взимку на стінах часто з'являється пліснява, а на одязі проростає грибок.

Окрім того, навіть в інші пори року в Португалії дуже мінлива погода – влітку може бути жарко у шортах та футболці, а ввечері вже доводиться діставати теплий одяг.

Різний менталітет

Українка помітила, що португальці звикли розповідати одне одному майже все, і секрети також. Тож вона порадила проявити обережність, коли розповідаєте тут щось друзям чи знайомим.

Українка розповіла про мінуси життя в Португалії: дивіться відео

Самогубці

У західних регіонах країни є чимало самогубців – за словами українки, вони приїздять на узбережжя океану, аби "закінчити життя красиво".

Оренда житла

Знайти квартиру для оренди непросто – ціни досить високі, а платити потрібно принаймні за кілька місяців вперед. Окрім того, у Португалії важко жити без власної машини, і тому кожна друга родина має свою автівку.

Бюрократія

Тобі не зроблять документи за два дні, і банківську карту через 30 хвилин не видадуть. Потрібно чекати – і іноді дуже довго,

– поскаржилася українка.

Що ще розповідають українці за кордоном?