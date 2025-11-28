Українка, що вже протягом певного часу живе у Чехії, помітила у країні кілька мінусів, які можуть бути неочевидними для туристів, повідомляє 24 Канал з посиланням на marianna.eyb.

Цікаво "Треба займати чергу в чергу": українка розкрила 4 мінуси Португалії для життя

Які є недоліки життя у Чехії?

Оренда житла

Якщо у столиці Чехії, Празі, ви захочете оселитися у комфортній квартирі неподалік від центру, ціни на оренду стартуватимуть від 1000 доларів. Українка поділилася, що їй вдалося знайти квартиру без рієлтора – бо інакше витрати на житло стали б навіть більшими.

Українка розкрила мінуси життя у Празі: дивіться відео

Поведінка українців

Другий мінус, який помітила блогерка – це поведінка деяких українців, що приїздять до Чехії.

Чесно, в мене інколи виникає іспанський сором, і я не розумію, як так можуть поводити себе наші українці,

– поділилася дівчина.

Дорогі комунальні послуги

Всього за два місяці українці та її чоловікові у Празі довелося віддати 20 000 крон (понад 40 тисяч гривень) лише за комунальні послуги.

Що ще розповідають українці за кордоном?