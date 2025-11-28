Украинка, что уже в течение определенного времени живет в Чехии, заметила в стране несколько минусов, которые могут быть неочевидными для туристов, сообщает 24 Канал со ссылкой на marianna.eyb.
Какие есть недостатки жизни в Чехии?
Аренда жилья
Если в столице Чехии, Праге, вы захотите поселиться в комфортной квартире недалеко от центра, цены на аренду будут стартовать от 1000 долларов. Украинка поделилась, что ей удалось найти квартиру без риелтора – потому что иначе расходы на жилье стали бы даже больше.
Поведение украинцев
Второй минус, который заметила блогер – это поведение некоторых украинцев, приезжающих в Чехию.
Честно, у меня иногда возникает испанский стыд, и я не понимаю, как так могут вести себя наши украинцы,
– поделилась девушка.
Дорогие коммунальные услуги
Всего за два месяца украинке и ее мужу в Праге пришлось отдать 20 000 крон (более 40 тысяч гривен) только за коммунальные услуги.
Украинка, живущая в Испании, рассказала, что несмотря на то, что снимает квартиру в безопасном районе, в безопасности себя не чувствует. В стране много бездомных, живущих прямо под окнами, а также машину могут ограбить средь бела дня.
Тем временем украинка в Ирландии раскрыла, как проходит экзамен на водительские права в стране. Одна вещь, которая ее удивила больше всего – это тот факт, что начинают учить водить сразу на дорогах города.